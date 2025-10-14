Της έλειψε και του έλειψε!

Ο Μαυροβούνιος επιθετικός ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και θέτει εαυτόν στη διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική επιστροφή για το τριφύλλι, σε μία χρονική στιγμή όπου τα παιχνίδια τόσο σε Κύπρο όσο και στην Ευρώπη είναι συνεχόμενα και σημαντικά. Αρχικά να πούμε πως ο 35χρονος αγωνίστηκε τελευταία φορά με τη φανέλα της Ομόνοιας στο παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ στο ΓΣΠ. Στο αμέσως επόμενο ματς με τον Εθνικό δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Ο Μαυροβούνιος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Εθνικής του με την Κροατία και απουσίασε από τα παιχνίδια με Ακρίτα, ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση, Μάιντς και Άρη. Μπορεί η Ομόνοια να κέρδισε τα τέσσερα από αυτά τα έξι ματς, παρ' όλα αυτά η απουσία του φάνηκε τόσο στο πρώτο ευρωπαϊκό όσο και στην ισοπαλία με την «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Σε αυτά τα δύο ματς, η ομάδα χρειάστηκε τις κινήσεις του με και χωρίς την μπάλα αλλά και τις τοποθετήσεις του στον αγωνιστικό χώρο που τον καθιστούν επικίνδυνο για τον αντίπαλο.

Ο Στέφαν Γιόβετιτς επιστρέφει ορεξάτος για να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα και στη δημιουργία, αρχής γενομένης από το παιχνίδι που ακολουθεί με τη νεοφώτιστη Krasava στο «Αμμόχωστος».

Μπαίνει ο Φαμπιάνο

Όσον αφορά τον Φαμπιάνο στην Ομόνοια περιμένουν πως θα μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και θα είναι στην αποστολή. Οι Στεπίνσκι και Ανδρέου παραμένουν αμφίβολοι. Ο πρώτος ενδεχομένως να έχει περισσότερες πιθανότητες από τον δεύτερο ο οποίος απουσίασε από τις προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες μετά το χτύπημα που δέχτηκε στο πρόσωπο στο ματς με την Εθνική.

«Καμπάνα» ΟΥΕΦΑ

Σε μία άλλη εξέλιξη, η ΟΥΕΦΑ τιμώρισε με πρόστιμο συνολικού ύψους 34.000 ευρώ την Ομόνοια καθώς και με μερικό κλείσιμο της βόρειας κερκίδας με αφορμή όσα έγιναν στο ματς με τη Μάιντς. Θυμίζουμε πως μετά το γκολ των Γερμανών έπεσαν αντικείμενα από τη βόρεια τα οποία τραυμάτισαν ποδοσφαιριστή της Μάιντς, ενώ ο διαιτητής διέκοψε για λίγα λεπτά το ματς.