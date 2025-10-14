ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Της έλειψε και του έλειψε!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Της έλειψε και του έλειψε!

Έπειτα από έξι παιχνίδια απουσίας, ο Στέφαν Γιόβετιτς επιστρέφει στη δράση ενόψει του αγώνα της Ομόνοιας με την Krasava στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο Μαυροβούνιος επιθετικός ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και θέτει εαυτόν στη διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική επιστροφή για το τριφύλλι, σε μία χρονική στιγμή όπου τα παιχνίδια τόσο σε Κύπρο όσο και στην Ευρώπη είναι συνεχόμενα και σημαντικά. Αρχικά να πούμε πως ο 35χρονος αγωνίστηκε τελευταία φορά με τη φανέλα της Ομόνοιας στο παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ στο ΓΣΠ. Στο αμέσως επόμενο ματς με τον Εθνικό δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Ο Μαυροβούνιος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Εθνικής του με την Κροατία και απουσίασε από τα παιχνίδια με Ακρίτα, ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση, Μάιντς και Άρη. Μπορεί η Ομόνοια να κέρδισε τα τέσσερα από αυτά τα έξι ματς, παρ' όλα αυτά η απουσία του φάνηκε τόσο στο πρώτο ευρωπαϊκό όσο και στην ισοπαλία με την «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Σε αυτά τα δύο ματς, η ομάδα χρειάστηκε τις κινήσεις του με και χωρίς την μπάλα αλλά και τις τοποθετήσεις του στον αγωνιστικό χώρο που τον καθιστούν επικίνδυνο για τον αντίπαλο. 

Ο Στέφαν Γιόβετιτς επιστρέφει ορεξάτος για να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα και στη δημιουργία, αρχής γενομένης από το παιχνίδι που ακολουθεί με τη νεοφώτιστη Krasava στο «Αμμόχωστος». 

Μπαίνει ο Φαμπιάνο

Όσον αφορά τον Φαμπιάνο στην Ομόνοια περιμένουν πως θα μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και θα είναι στην αποστολή. Οι Στεπίνσκι και Ανδρέου παραμένουν αμφίβολοι. Ο πρώτος ενδεχομένως να έχει περισσότερες πιθανότητες από τον δεύτερο ο οποίος απουσίασε από τις προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες μετά το χτύπημα που δέχτηκε στο πρόσωπο στο ματς με την Εθνική.

«Καμπάνα» ΟΥΕΦΑ

Σε μία άλλη εξέλιξη, η ΟΥΕΦΑ τιμώρισε με πρόστιμο συνολικού ύψους 34.000 ευρώ την Ομόνοια καθώς και με μερικό κλείσιμο της βόρειας κερκίδας με αφορμή όσα έγιναν στο ματς με τη Μάιντς. Θυμίζουμε πως μετά το γκολ των Γερμανών έπεσαν αντικείμενα από τη βόρεια τα οποία τραυμάτισαν ποδοσφαιριστή της Μάιντς, ενώ ο διαιτητής διέκοψε για λίγα λεπτά το ματς.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ερωτηματικό ο Κορέια, υπάρχει ενδιαφέρον για Καζακστάν»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νίκη και μετά ντέρμπι!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός Πειραιώς - Εφές

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ένταση πριν το Κόστα Ρίκα – Νικαράγουα: Απόπειρα σύλληψης παίκτη λίγο πριν τη σέντρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο ΑΠΟΕΛ θυμάται όμορφα γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Εκτός για κάποιες βδομάδες ο Κοκόριν»

ΑΡΗΣ

|

Category image

O πρωταθλητής θα ανοίγει την αυλαία του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το θαύμα του Πράσινου Ακρωτηρίου - 90 ομάδες, ένα όνειρο Μουντιάλ και ένας γάιδαρος που έγινε σύμβολο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το ξέσπασμα και τα δάκρυα του Σεμέδο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπλεξίματα για τον Μέσι - Κίνδυνος να χρειαστεί να κατεδαφίσει κομμάτι του σπιτιού του στην Ίμπιζα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Δύσκολα για Άρη οι Πελίστρι και Σάντσες

Ελλάδα

|

Category image

Οριστικό deal Μπαρτσελόνα-Ντε Γιονγκ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρωτάθλημα Ελπίδων: Ρουμανία – Κύπρος σήμερα στο Κλουζ για την 3η αγωνιστική (19:00)

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η κόλαση του Βιθέντε μετά το ποδόσφαιρο: «Πονάω, δεν μπορώ να μείνω για πολύ ώρα όρθιος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: 568 εισιτήρια για Ντρίτα με πέντε ευρώ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη