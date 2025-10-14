Παναθηναϊκός: Δύσκολα για Άρη οι Πελίστρι και Σάντσες

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ κλείνει 1,5 μήνα εκτός μάχης, από το παιχνίδι με την Σαμσούνσπορ στην Τουρκία και συνεχίζει στο Κορωπί το πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Ακόμη κι αν μπει άμεσα στις προπονήσεις, πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι για τους Πράσινους.

Σε ό,τι αφορά τον Ρενάτο Σάντσες, μπορεί να νιώθει καλύτερα, αλλά συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας και με δεδομένο το ιστορικό του, το πιθανότερο είναι πως θα προφυλαχθεί για το κυριακάτικο παιχνίδι, από το οποίο θα απουσιάσει και ο τραυματίας Ντέσερς.

sdna.gr