Εξαιρετικά αμφίβολος ο Ρότα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ!

Πρόβλημα με τον Λάζαρο Ρότα έχει προκύψει στην ΑΕΚ, λίγες ημέρες πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Super League.

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «11 εμείς, 11 αυτοί» του OPEN, o δεξιός μπακ της Ένωσης, γύρισε το πόδι του προς το τέλος της αναμέτρησης της Εθνικής με την Δανία.

Ο Ρότα, μάλιστα βγήκε από το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της Εθνικής στην Αθήνα, χωρίς παπούτσι και κουτσαίνοντας, προκαλώντας συναγερμό στους ανθρώπους της ΑΕΚ.

Η συμμετοχή του Ρότα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικά αμφίβολη και πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβληθεί για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

