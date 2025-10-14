Ανατροπή… κορυφής για το Βέλγιο - Βήμα πρόκρισης για Γερμανία και Ουκρανία

Η Γερμανία επικράτησε 1-0 της Β. Ιρλανδίας εκτός έδρας και έκανε βήμα για την πρόκριση, καθώς είναι πρώτη με 9 βαθμούς, ενώ ακολουθεί η Σλοβακία με τους ίδιους βαθμούς, αλλά χειρότερη διαφορά τερμάτων και 3η είναι η Β. Ιρλανδία με 6 βαθμούς.

Η Γαλλία ήρθε 2-2 με την Ισλανδία εκτός έδρας, αλλά είναι πρώτη με 10 βαθμούς και η Ουκρανία που λύγισε με 2-1 το αξιόμαχο Αζερμπαϊτζάν είναι 2η με επτά βαθμούς.

Η Ουαλία προηγήθηκε πολύ νωρίς. Ο Τόμας εκτέλεσε ωραία κόρνερ από τα αριστερά, ο Ρόντον κυριάρχησε στον αέρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά. Το Βέλγιο γύρισε το παιχνίδι σε χρόνο… dt. Οι «κόκκινοι διάβολοι» κέρδισαν πέναλτι σε χέρι του Αμπάντου, με τον Ντε Μπρόινε να ισοφαρίζει από την άσπρη βούλα. Στο 24’ έγινε το 1-2. Οι Βέλγοι κυκλοφόρησαν την μπάλα με υπομονή και ο Ντόκου γύρισε για τον Μενιέ, ο οποίος κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ. Στο 76’ ο Ντε Μπρόινε σκόραρε ξανά από τα έντεκα βήματα, μετά το χέρι του Τζέιμς.

Οι Ουαλοί μπήκαν ξανά στο κόλπο για ένα θετικό αποτέλεσμα, με τον Τροσάρ να βρίσκεται στο έδαφος λίγο έξω από την περιοχή και τους Ουαλούς να παίρνουν την μπάλα, με τον Μπρόντχεντ να ελίσσεται ωραία προτού εκτελέσει τον Κουρτουά. Ωστόσο, η χαρά τους κράτησε ελάχιστα, καθώς με τη σέντρα το Βέλγιο βγήκε τάχιστα στην επίθεση, η αντίπαλη άμυνα ήταν… αλλού και ο Τροσάρ έκανε το 4-2.

Έχασε έδαφος η Β. Μακεδονία, η οποία ήρθε 1-1 εντός με το Καζακστάν. Οι φιλοξενούμενη ομάδα άνοιξε το σκορ στο 54ο λεπτό, με τον Καραμάν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με… ψαλιδάκι έπειτα από κακό διώξιμο του αντίπαλου γκολκίπερ. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με το γκολ του Μπαρντχί στο 74’ και πίεσαν στην τελική ευθεία, δίχως το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η Ισλανδία έγινε αφεντικό της αναμέτρησης απέναντι στη Γαλλία στο 39ο λεπτό. Ο Γκούντμουνσον εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά, οι «τρικολόρ» δεν έδιωξαν και η μπάλα παρέμεινε ζωντανή, με τον Πάλσον να σκοράρει από κοντά. Ο Ενκουνκού ελίχθηκε από τα αριστερά στο 63’ και με ωραίο πλασέ νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ. Πέντε λεπτά μετά ο Ματετά πέτυχε το γκολ της ανατροπής. Ο Ακλιούς έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο άσος της Κρίσταλ Πάλας με προβολή έγραψε το 2-1. Μόλις δύο λεπτά πήρε στους γηπεδούχους για να ισοφαρίσουν, με τον Χλίνσον, ο οποίος πήρε στο… πιάτο την πάσα του Γκούντμουνσον που είχε φύγει τάχιστα στην κόντρα.

Η Ελβετία δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει από σήμερα την πρόκριση και τυπικά, καθώς ήρθε 0-0 στην έδρα της Σλοβενίας. Παρέμεινε στην κορυφή με 10 βαθμούς, αλλά ακολουθεί το Κόσοβο με 7 βαθμούς. Η παρέα του Τσέριν είναι 3η με 3 βαθμούς. Αγωνίστηκε σε όλο το ματς ο άσος του Παναθηναϊκού. Η Σουηδία παρέμεινε με έναν βαθμό στην τελευταία θέση.

Τα αποτελέσματα

1ος όμιλος

Βόρεια Ιρλανδία-Γερμανία 0-1 (31' Βολτεμάντε)

Σλοβακία-Λουξεμβούργο 2-0 (55' Όμπερτ, 72' Σραντς)

Επόμενη αγωνιστική (14/11)

Λουξεμβούργο-Γερμανία (21:45)

Σλοβακία-Β. Ιρλανδία (21:45)

Βαθμολογία

Γερμανία 9 (8-3)

Σλοβακία 9 (5-2)

Β. Ιρλανδία 6 (6-5)

Λουξεμβούργο 0 (1-0)

2ος όμιλος

Σλοβενία-Ελβετία 0-0

Σουηδία-Κόσοβο 0-1 (32' Ασλάνι)

Βαθμολογία

Ελβετία 10 (9-0)

Κόσοβο 7 (3-4)

Σλοβενία 3 (2-5)

Σουηδία 1 (2-7)

Επόμενη αγωνιστική (15/11)

Ελβετία-Σουηδία (21:45)

Σλοβενία-Κόσοβο (21:45)

4ος όμιλος

Ισλανδία-Γαλλία 2-2 (39' Πάλσον, 70' Χλίνσον - 63' Ενκουνκού, 68' Ματετά)

Ουκρανία-Αζερμπαϊτζάν 2-1 (30' Γκουτσούλιακ, 64' Μαλινόβσκι - 45+3' Ακουντζάντε)

Βαθμολογία

Γαλλία 10 (9-3)

Ουκρανία 7 (8-7)

Ισλανδία 4 (11-9)

Αζερμπαϊτζάν 1 (2-11)

Επόμενη αγωνιστική (13/11)

Αζερμπαϊτζάν-Ισλανδία (19:00)

Γαλλία-Ουκρανία (21:45)

10ος όμιλος

Βόρεια Μακεδονία-Καζακστάν 1-1 (74' Μπάρντι - 54' Καραμάν)

Ουαλία-Βέλγιο 2-4 (8' Ρόντον, 89' Μπρόουντχεντ - 18' πεν. 76' πεν. Ντε Μπρόινε, 24' Μενιέ, 90' Τροσάρ)

Βαθμολογία

Βέλγιο 14 (21-6)

Β. Μακεδονία 13 (12-3)

Ουαλία 10 (13-10)

Καζακστάν 7 (8-12)

Λιχτενστάϊν 0 (0-23)

Επόμενη αγωνιστική (15/11)

Καζακστάν-Βέλγιο (16:00)

Λιχτενστάϊν-Ουαλία (19:00)

