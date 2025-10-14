ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπλεξίματα για τον Μέσι - Κίνδυνος να χρειαστεί να κατεδαφίσει κομμάτι του σπιτιού του στην Ίμπιζα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπλεξίματα για τον Μέσι - Κίνδυνος να χρειαστεί να κατεδαφίσει κομμάτι του σπιτιού του στην Ίμπιζα

Η βίλα του Λιονέλ Μέσι στην Ίμπιζα ερευνάται για παραβίαση πολεοδομικών κανονισμών και κινδυνεύει με κατεδάφιση.

Απροσδόκητα προβλήματα για τον Λιονέλ Μέσι! Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, οι ισπανικές αρχές έχουν εκκινήσει έρευνα για την πολυτελή βίλα του «Pulga», η αξία της οποίας φτάνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Ο λόγος της έρευνας είναι το γεγονός ότι η τοποθεσία της είναι σε προστατευόμενη φυσική περιοχή και η κατασκευή της παραβιάζει τους πολεοδομικούς κανονισμούς της περιοχής. Το σημαντικότερο ζήτημα που προέκυψε ήταν το γεγονός ότι το γκαράζ δεν είχε συμπεριληφθεί στα αρχικά σχέδια, όπως αναφέρουν στην Πορτογαλία.

Έτσι, χτύπησε... καμπανάκι στις αρχές και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας. Το χειρότερο σενάριο για τον Μέσι, είναι η περίπτωση να χρειαστεί να κατεδαφίσει τους χώρους που ενδεχομένως να θεωρηθούν παράνομοι, ωστόσο το περιβάλλον του Αργεντινού, τονίζει ότι οι χώροι αυτοί δημιουργήθηκαν από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα παρθεί η απόφαση για το σπίτι του αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι, ενώ η εν λόγω υπόθεση λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο, στην οποία οι αρχές στην Ίμπιζα έχουν κάνει πολύ αυστηρούς τους ελέγχους σε πολυτελείς κατοικίες.

athleitko.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η κλήση της εθνικής για τους αγώνες με την Τουρκία

Χαντμπολ

|

Category image

Τα νεότερα για Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ ενόψει ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Στο μυαλό μόνο το ντέρμπι

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Ο Ιωαννίδης θα κάνει τους οπαδούς της Σπόρτινγκ να ξεχάσουν τον Γιόκερες»

Ελλάδα

|

Category image

Πρόβλημα με Λεβαντόφσκι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υπάρχει ελπίδα; Ο Μίχαελ Σουμάχερ έδειξε μικρή βελτίωση

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η επιστροφή της πίστης!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Εθνική Νέων Κ-19: Εκτός έδρας νίκη επί της Ρουμανίας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΑΕΛ: Τα εισιτήρια για Άρη

ΑΕΛ

|

Category image

Φλερτάρει με τη Serie A ο Έντρικ – Το φαβορί για το αστέρι της Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μένει στην Άστον Βίλα μέχρι το 2029 ο Καμαρά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαλοτέλι: «Είχα κάποιες προτάσεις από το εξωτερικό, αλλά ήλπιζα να βρω μια ομάδα από Ιταλία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καρφιά» Ράσφορντ για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O ψυχωμένος Κιέζα… γύρισε το τσιπάκι και παραμένει στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο τραπέζι τέσσερα συμβόλαια στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη