Μπλεξίματα για τον Μέσι - Κίνδυνος να χρειαστεί να κατεδαφίσει κομμάτι του σπιτιού του στην Ίμπιζα

Απροσδόκητα προβλήματα για τον Λιονέλ Μέσι! Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, οι ισπανικές αρχές έχουν εκκινήσει έρευνα για την πολυτελή βίλα του «Pulga», η αξία της οποίας φτάνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Ο λόγος της έρευνας είναι το γεγονός ότι η τοποθεσία της είναι σε προστατευόμενη φυσική περιοχή και η κατασκευή της παραβιάζει τους πολεοδομικούς κανονισμούς της περιοχής. Το σημαντικότερο ζήτημα που προέκυψε ήταν το γεγονός ότι το γκαράζ δεν είχε συμπεριληφθεί στα αρχικά σχέδια, όπως αναφέρουν στην Πορτογαλία.

Έτσι, χτύπησε... καμπανάκι στις αρχές και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας. Το χειρότερο σενάριο για τον Μέσι, είναι η περίπτωση να χρειαστεί να κατεδαφίσει τους χώρους που ενδεχομένως να θεωρηθούν παράνομοι, ωστόσο το περιβάλλον του Αργεντινού, τονίζει ότι οι χώροι αυτοί δημιουργήθηκαν από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα παρθεί η απόφαση για το σπίτι του αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι, ενώ η εν λόγω υπόθεση λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο, στην οποία οι αρχές στην Ίμπιζα έχουν κάνει πολύ αυστηρούς τους ελέγχους σε πολυτελείς κατοικίες.

