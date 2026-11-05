Ψάχνει τις ιδανικές λύσεις ο Λοσάδα

Την ιδανική φόρμουλα για να ανταπεξέλθει από τα αγωνιστικά προβλήματα ψάχνει ο προπονητής του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ (18:00), για την 9η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Ο Αργεντινός προπονητής δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους Μαλεκκίδη και Εσκρίτσε, οι οποίοι αποτελούν σημαντικές μονάδες στο πλάνο του σε κάθε παιχνίδι. Το πρόβλημα στη μεσοεπιθετική γραμμή μεγαλώνει, καθώς, εκτός από τον Εσκρίτσε, θα απουσιάσει και ο τραυματίας Ασόρο, ο οποίος άρχισε το τελευταίο διάστημα να ανεβάζει ρυθμούς και να δίνει βοήθειες στην ομάδα. Δεδομένες είναι, επίσης, οι απουσίες των Σπόλιαριτς και Ανδρέου.

Μέσα σε όλα αυτά, εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ροντρίγκεζ, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση. Στη σημερινή ή αυριανή προπόνηση ίσως ξεκαθαρίσει αν ο 35χρονος άσος θα είναι σε θέση να αγωνιστεί το Σάββατο.