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Ο «τρόμος» των αντίπαλων αμυνών επέστρεψε!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ασταμάτητος ήταν στο «Στέλιος Κυριακιδης» ο Μπράντον Τόμας.

Ο Μπράντον Τόμας είναι και πάλι εδώ, θυμίζοντας σε όλους τον περσινό καλό του εαυτό. Η εκκίνηση της σεζόν δεν ήταν εύκολη για τον 31χρονο Ισπανό εξτρέμ του Απόλλωνα, ο οποίος κουβαλούσε τιμωρία από πέρσι και αναγκάστηκε να μείνει εκτός από τα πρώτα δύο επίσημα παιχνίδια. Έτσι στους πρώτους αγώνες που αγωνίστηκε, έδειχνε επηρεασμένος και κάπως πεσμένος σε αγωνιστικό ρυθμό.

Η συνέχεια, όμως, αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική. Μετά το γκολ που σημείωσε απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, ο έμπειρος εξτρέμ ξέσπασε για τα καλά στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Κόντρα στην Καρμιώτισσα πραγματοποίησε μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ στη μεγάλη νίκη με 5-0.

Ορεξάτος, με τη γνωστή του ταχύτητα και απόλυτα αποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια, ο Μπράντον Τόμας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι βρήκε ξανά τα πατήματά του, αποτελώντας ένα από τα ισχυρά όπλα των κυανολεύκων στη γραμμή κρούσης.

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