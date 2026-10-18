Η αλήθεια κατάματα...

Για να προοδεύσει η κυπριακή διαιτησία οφείλουν όλοι να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να κοιτάξουν την αλήθεια στα μάτια. Στο πλαίσιο αυτό, η παραδοχή ότι η κυπριακή διαιτησία χρειάζεται ενίσχυση από ξένους διαιτητές αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε, πώς μπορείς να βελτιωθείς, αν δεν αναγνωρίσεις πρώτα τις αδυναμίες σου;

Η έλευση ξένων διαιτητών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με εγωισμό ή ως πλήγμα για την κυπριακή διαιτησία. Αντιθέτως, θα πρέπει να εκληφθεί ως μια ευκαιρία για βελτίωση. Γι’ αυτό και αξίζει να επικροτηθεί η δήλωση του προέδρου της ΚΟΠ, Χάρη Λοΐζίδη, ότι «έχουμε πρόβλημα στο VAR και το αντιλαμβανόμαστε. Γι' αυτό και έχουμε αρχίσει να ενισχύουμε το VAR με ξένους διαιτητές».

Στην προσπάθεια αναβάθμισης της κυπριακής διαιτησίας, βαρύνουσα είναι η ευθύνη του προέδρου της επιτροπής Διαιτησίας, Αντόνιο Νταμάτο. Η εμπειρία και οι γνώσεις του πρέπει να αποτυπωθούν στην πράξη, με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια στις αποφάσεις και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του VAR.

Η αναγνώριση του προβλήματος είναι το πρώτο βήμα. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά, ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα. Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από μια διαιτησία που εμπνέει εμπιστοσύνη και αποδεικνύει, μέσα από τις αποφάσεις της, ότι λειτουργεί με συνέπεια, αξιοπιστία και ισονομία. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετρά είναι η αλλαγή να φανεί στο γήπεδο.