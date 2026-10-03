ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τριάρα της ΑΕΚ στον Απόλλωνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Φιλική επικράτηση επί του Απόλλωνα στην «Αρένα» για την ομάδα του Σεγιές

Η ΑΕΚ κέρδισε με 3-0 τον Απόλλωνα σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στην «Αρένα».

Οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα πράγματα ενόψει και της επανέναρξης του πρωταθλήματος βγάζοντας τα δικά τους συμπεράσματα.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Ριάντ Μπάγιτς ο οποίος σκόραρε τα δύο από τα τρία γκολ της ΑΕΚ στο 64΄και στο 66΄. Το τρίτο τέρμα πέτυχε ο Αντερέγκεν στο 90+2΄. 

Οι εντεκάδες: 

ΑΕΚ (Ρουμπέν Σεγιές): Παλεάρι, Φαν Ντερ Χορν (58′ Σαμπορίτ), Ολιβάν, Πάνκοφ (58′ Λέδες), Ιβάνοβιτς (58′ Λαγιούνι), Μπάγιτς, Μιλίτσεβιτς, Ρέπας (58′ Μπράντμπι), Εκπολό, Κόλερ, Ναούμ.

Απόλλωνας (Ερνάν Λοσάδα): Κουν (46′ Στυλιανού), Μπαλογιάννης, Κβίντα, Αϊβού, Γκασπάρ, Μπράουν (46′ Τσίμα), Βάισμπεκ, Ασόρο, Μπράντον, Εσκρίτσε, Ούγκμπο.

Διαιτητής: Mιχάλης Λουκά

Βοηθοί διαιτητές: Γιώργος Ποουτίδης, Δημήτρης Δημήτρη

4ος: Σίμος Κουσιάππας

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπρούνο Φερνάντες: «Να μη διχαστεί η χώρα από το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Βγάζει… σιγουριά ο Καπίνο

ΑΕΛ

|

Category image

Τριάρα της ΑΕΚ στον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ασύλληπτη Αγγλία έριξε 7άρα στην Κροατία!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Show Κλοπ στην Τούμπα: «Χάρη στον Ότο το σήκωσε η Ελλάδα - Τρομερή η τωρινή φουρνιά»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η Καρδίτσα «προσγείωσε» τον Άρη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μεγάλη ανατροπή του Περιστερίου στην Πάτρα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εθνική Κύπρου: Το βλέμμα στη Λετονία - Όλοι μέσα

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Νοκ άουτ ο Τσακόν, κάνει μικροεπέμβαση!

ΑΕΚ

|

Category image

Τεσσάρα στην Krasava E.N.Y ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Δεν υπάρχει αίτημα για Καρέτσα» - Τι δήλωσε για τη Γερμανία και τον Κλοπ

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Χαμός στην συνέντευξη Τύπου της Ιρλανδίας πριν το ματς με το Ισραήλ!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Εμφατική πρεμιέρα για την ΑΕΚ, «πάτησε» το Μαρούσι στη Sunel Arena

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Nations League: Ανατροπή... κορυφής η Φινλανδία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Φιλική νίκη της Εθνικής Νέων επί της Μάλτας με 3-0

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη