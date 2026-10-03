Τριάρα της ΑΕΚ στον Απόλλωνα

Η ΑΕΚ κέρδισε με 3-0 τον Απόλλωνα σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στην «Αρένα».

Οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα πράγματα ενόψει και της επανέναρξης του πρωταθλήματος βγάζοντας τα δικά τους συμπεράσματα.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Ριάντ Μπάγιτς ο οποίος σκόραρε τα δύο από τα τρία γκολ της ΑΕΚ στο 64΄και στο 66΄. Το τρίτο τέρμα πέτυχε ο Αντερέγκεν στο 90+2΄.

Οι εντεκάδες:

ΑΕΚ (Ρουμπέν Σεγιές): Παλεάρι, Φαν Ντερ Χορν (58′ Σαμπορίτ), Ολιβάν, Πάνκοφ (58′ Λέδες), Ιβάνοβιτς (58′ Λαγιούνι), Μπάγιτς, Μιλίτσεβιτς, Ρέπας (58′ Μπράντμπι), Εκπολό, Κόλερ, Ναούμ.

Απόλλωνας (Ερνάν Λοσάδα): Κουν (46′ Στυλιανού), Μπαλογιάννης, Κβίντα, Αϊβού, Γκασπάρ, Μπράουν (46′ Τσίμα), Βάισμπεκ, Ασόρο, Μπράντον, Εσκρίτσε, Ούγκμπο.

Διαιτητής: Mιχάλης Λουκά

Βοηθοί διαιτητές: Γιώργος Ποουτίδης, Δημήτρης Δημήτρη

4ος: Σίμος Κουσιάππας