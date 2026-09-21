«Αντί 4 πρωταθλήματα, έχουμε 1 - Να φωνάζουν και όταν παίρνουν πρωταθλήματα»

Στον... ρυθμό της διαιτησίας και ο Απόλλωνας. Τα παράπονα των τελευταίων εβδομάδων κλήθηκε να σχολιάσε ο εκπρόσωπος Τύπου των κυανόλευκων, Φανούριος Κωνσταντίνου, ο οποίος τόνισε ξανά πως θέση της ομάδας της Λεμεσού, είναι η κάθοδος ξένων διαιτητών.

«Εμείς εδώ και 15 χρόνια φωνάζουμε πρώτοι για την έλευση ξένων διαιτητών. Ήμασταν οι πρώτοι που τα λέγαμε και για ξένους στον αγωνιστικό χώρο και για ξένους στο VAR. Αυτοί που φωνάζουν όμως πρέπει να φωνάζουν και όταν παίρνουν πρωταθλήματα. Η θέση του Απόλλωνα είναι πάγια. Αντί να έχει 4 πρωταθλήματα στα τελευταία 15 χρόνια, έχει 1. Ποια ήταν η θέση των άλλων είναι το ερώτημα», είπε μεταξύ άλλων στον ΣΠΟΡ FM 95.0.