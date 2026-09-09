Ανακοίνωσε Ούντμαν ο Απόλλωνας!

Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιγηριανού ακραίος επιθετικού, Μουμπαράκ Ούντμαν.

Αναλυτικά:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την Athletic SC 2022 για την απόκτηση του Mubarak Onoruoyiza Uthman μέχρι τον Μάιο του 2028, με δικαίωμα επέκτασης μέχρι τον Μάιο του 2030.Ο Νιγηριανός ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 2008 και αγωνίζεται στη θέση του ακραίου επιθετικού.

Καλωσορίζουμε τον Mubarak Onoruoyiza Uthman στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα.Γραφείο ΤύπουΑπόλλων Λεμεσού