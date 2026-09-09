Νεότερο με Καρέτσα

Δεν ενέπνεαν ανησυχία οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα μετά την κατάρρευσή του στον αγώνα με την Βιγιαρεάλ.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός σόκαρε τον κόσμο όταν στο 26' της χθεσινής (8/9) πρεμιέρας της Ντόρτμουντ στη League Phase του Champions League κόντρα στην Βιγιαρεάλ ένιωσε μία έντονη αδιαθεσία και ξάπλωσε στο χορτάρι, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με φορείο από το γήπεδο.

Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο ο 18χρονος εξτρέμ και οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν ήταν ανησυχητικές, με την αδιαθεσία του να οφείλεται πιθανώς σε αφυδάτωση, που του προκάλεσε ταχυκαρδία.

Σήμερα (9/9) ωστόσο ο διεθνής άσος θα υποβληθεί σε εξονυχιστικές εξετάσεις που θα δείξουν αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο.

sdna.gr