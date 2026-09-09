Επίσημο: Στον ΠΑΟΚ ο Γιάκιτς

Τη 10η προσθήκη του ολοκλήρωσε και τυπικά ο ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας την απόκτηση του Κριστιάν Γιάκιτς με τη μορφή δανεισμού (με ρήτρα 4 εκατ. ευρώ) από την Άουγκσμπουργκ.

Ο 29χρονος άσος αγωνίζεται στη θέση του αμυντικού μέσου, θα ενσωματωθεί άμεσα στον «δικέφαλο του Βορρά» και πιθανόν να είναι διαθέσιμος για το προσεχές ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα την Κυριακή (13/9, 21:00).

Ο ΠΑΟΚ θα κάνει σίγουρα ακόμη μία κίνηση, προσθέτοντας στο δυναμικό του και έναν φορ.

sport-fm.gr