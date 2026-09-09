Ο Αγκουέρο εμπλέκεται σε έρευνα για ναρκωτικά και ξέπλυμα χρήματος!

Το όνομα του Σέρχιο Αγκουέρο εμφανίζεται σε δικαστικά έγγραφα μεγάλης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αργεντινή για υπόθεση διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος, χωρίς πάντως, μέχρι στιγμής, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής να κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Τι συνέβη όμως και το όνομά του εμπλέκεται στις έρευνες;

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Ιούνιο, όταν οι αρχές εντόπισαν 12 λίτρα υγρού ecstasy στο αεροδρόμιο Εζέιζα του Μπουένος Άιρες. Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε σε 27 εφόδους και 11 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, μετρητά, οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο Πάμπλο «Μπεμπότε» Άλβαρες, επικεφαλής οργανωμένων οπαδών της Ιντεπεντιέντε, με τις αρχές να ερευνούν ένα δίκτυο που φέρεται να εισήγαγε συνθετικά ναρκωτικά από την Ισπανία και κοκαΐνη από τη Βολιβία.

"Escándalo"



Porque la Justicia investiga vínculos del Kun Agüero con una red internacional narco.



Es en la causa por la que fue detenido Bebote Álvarez: el juez Yadarola investiga a Agüero por sus vínculos con una cadena de firmas usadas por la red narco para blanquear dinero. pic.twitter.com/Gsj7wwq6Gf — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 3, 2026

Πώς «μπλέχτηκε» ο Αγκουέρο

Το όνομα του Αργεντινού πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος τερμάτισε τη καριέρα του πρόωρα λόγω προβλημάτων στη καρδιά, μπήκε στην υπόθεση μέσα από συνομιλίες και έγγραφα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δείχνουν ότι μέλη του φερόμενου κυκλώματος ήθελαν να τον προσεγγίσουν ώστε να αποτελέσει το κεντρικό πρόσωπο της εμπορικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων «KRU Tickets».

Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν ότι δύο εταιρείες ticketing χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, τα οποία φέρονται να «αναμειγνύονταν» με χρήματα από νόμιμες πωλήσεις εισιτηρίων αγώνων μικρότερων κατηγοριών.

Στα στοιχεία της δικογραφίας γίνεται επανειλημμένα αναφορά στον Αγκουέρο επί αρκετούς μήνες. Σε μία περίπτωση, κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριζε ότι επρόκειτο να υπάρξει συμφωνία με τον πρώην άσο της Μάντσεστερ Σίτι (μεταξύ άλλων ομάδων) ενώ αργότερα εμφανίστηκε ακόμη και προτεινόμενο διαφημιστικό σενάριο με το όνομά του.

Το σημαντικό, πάντως, είναι ότι από τα έγγραφα δεν προκύπτει ότι ο Αγκουέρο υπέγραψε κάποια συμφωνία, εισέπραξε χρήματα ή γνώριζε το φερόμενο εγκληματικό υπόβαθρο των ανθρώπων που επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν. Οι αρχές δεν τον έχουν κατονομάσει, τουλάχιστον ακόμα, ως ύποπτο ή κατηγορούμενο. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο δίκτυο να επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση στο Copa Potrero, το τουρνουά street football που έχει δημιουργήσει ο Αγκουέρο στην Αργεντινή.

Ο 38χρονος πλέον παλαίμαχος σταρ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση έπειτα από μία σπουδαία καριέρα σε Ιντεπεντιέντε, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρτσελόνα. Η κορυφαία περίοδός του ήταν στην Αγγλία, όπου πέτυχε 260 γκολ σε 390 εμφανίσεις με τη Σίτι και κατέκτησε πέντε φορές την Premier League.

🚨 Sergio Aguero "asked to front" drug gang.



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athletiko.gr