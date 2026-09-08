Πάνε τα δυο, έρχονται άλλα δυο!

Ο Απόλλωνας με την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, κόντρα στην Ανόρθωση, έκλεισε τις δυο πρώτες αγωνιστικές έχοντας τέσσερις βαθμούς στον λογαριασμό του (σ.σ. είχε προηγηθεί ισοπαλία με τον Άρη).

Όντας μία ομάδα που είχε αρκετά δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα της σεζόν, το συγκρότημα της Λεμεσού θα προετοιμαστεί γι' άλλα δυο δύσκολα -ίσως και ακόμη περισσότερο από τα προηγούμενα- απέναντι σε Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ, τους οποίους θα αντιμετωπίσει πριν από την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος ελέω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας.

Πρώτα στο πρόγραμμα για τους γαλάζιους η πρωταθλήτρια Ομόνοια, κόντρα στην οποία θα αγωνιστεί το ερχόμενο Σάββατο (12/09, 19:00) στο ΓΣΠ, ενώ μία εβδομάδα αργότερα (19/09, 19:00) θα φιλοξενήσει στο στάδιο «Αλφαμέγα» τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας.