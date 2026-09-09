ΒΙΝΤΕΟ: Τρελάθηκαν οι Ρουμάνοι στο γκολ του Μαρίν!

Ιδανική ήταν η πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Η Ενωση στην κατάμεστη Allwyn Arena επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ και μπήκε νικηφόρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ήταν η πρώτη νίκη στον θεσμό έπειτα από 20 χρόνια!

Στο 21’ μίλησε η κλάση του Μαρίν. Με τρομερή εκτέλεση φάουλ από αριστερά, έστειλε την μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας της ΛΑΣΚ για το 1-0! Το γκολ του 30χρονου χαφ πανηγυρίστηκε έντονα και στη Ρουμανία, με τους συμπατριώτες του διεθνή μέσου να μεταδίδουν με ξεχωριστό ενθουσιασμό τη μεγάλη στιγμή.

Οι Ρουμάνοι σχολιαστές «τρελάθηκαν» με το γκολ του Μάριν, ο οποίος με το τέρμα του χάρισε στην ΑΕΚ μια ιστορική νίκη στην ομάδα του.

Răzvan Marin's goal with Romanian commentators 🇷🇴🚀 pic.twitter.com/OTVLsgf4UO — Romanian Football (@Romanianfotball) September 8, 2026

athletiko.gr