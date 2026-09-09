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Να θυμηθεί τη γεύση του διπλού

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Για τον ΑΠΟΕΛ, μετά την ευρεία νίκη επί της ΑΕΛ (6-0) στο ΓΣΠ, ξεπροβάλλει η εξόρμηση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για να αντιμετωπίσει την Ανόρθωση (12/09, 19:00).

Πέραν του αυτονόητου ότι οι γαλαζοκίτρινοι επιζητούν το τρίποντο σε κάθε αγώνα, έχουν και την πρόκληση να κερδίσουν τους πρώτους βαθμούς τους εκτός έδρας, κάτι που έχει να πετύχει για τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2026, όταν είχε επικρατήσει στη Λεμεσό του Άρη με 2-1. Έκτοτε, σε έξι εκτός έδρας παιχνίδια -πέντε πέρσι και ένα φέτος- δεν πήρε ούτε έναν βαθμό. Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα της τρέχουσας περιόδου είχε ηττηθεί με 3-1 από την ΑΕΚ στην ΑΕΚ Αρένα, ενώ πέρσι είχε κλείσει τη χρονιά με πέντε συναπτές εκτός έδρας ήττες από ΑΕΚ (1-0), Ομόνοια (2-0), Άρη (1-0), Απόλλωνα (2-0) και Πάφο FC (2-0). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περασμένη σεζόν η ομάδα της Λευκωσίας είχε κάνει αρχή χωρίς ήττα στα πρώτα εφτά παιχνίδια που έδωσε, αφού αρχικά πέτυχε πέντε συναπτές νίκες και έπειτα έφερε δύο ισοπαλίες.

Οι νέοι και οι νεαροί

Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ο Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει στη διάθεσή του και τους Μπακασέτα και Καρίγιο οι οποίοι εγγράφηκαν και έτσι υπολογίζονται, μετρώντας αντίστροφα για να πάρουν τα πρώτα τους λεπτά με τη γαλαζοκίτρινη φάνελα. Από εκεί και πέρα, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στον ΑΠΟΕΛ των δύο πρώτων αγωνιστικών είναι τα λεπτά συμμετοχής που πήραν νεαροί Κύπριοι ποδοσφαιριστές. Πρώτος και καλύτερος φυσικά ο Ιωάννης Αβρααμίδης, που κέρδισε συμπάθειες με την εικόνα που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο. Ο 20χρονος είχε περάσει αλλαγή, στο 70', στον αγώνα της πρεμιέρας κόντρα στην ΑΕΚ, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο γκολ στην ήττα της ομάδας του με 3-1, ενώ πήρε φανέλα βασικού στην ευρεία νίκη με 6-0 επί της ΑΕΛ παίζοντας μέχρι το 72'. Σε αυτό το παιχνίδι πήρε ελάχιστο χρονο συμμετοχής και ο Μάριος Φιλιππίδης, ο τρίτος νεαρότερος ποδοσφαιριστής που έπαιξε μέχρις στιγμής στο κυπριακό πρωτάθλημα. Είναι σημαντικό να ενταχθούν Κύπριοι στις επιλογές του Νίκου Παπαδόπουλου, καθώς πέραν του γεγονότος ότι πάντα το ντόπιο στοιχείο έχει καθοριστικό ρόλο στην πορεία μιας ομάδας, αποτρέπει και πρόστιμα, σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο για τους γαλαζοκιτρίνους. Για την πρώτη αγωνιστική ο ΑΠΟΕΛ θα πάρει πρόστιμο για τη χρησιμοποίηση μόνο ενός Κύπριου στο αρχικό σχήμα.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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