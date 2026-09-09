Έστειλε Παβιροντιχάρτζο στην Καρμιώτισσα ο Άρης

Ανακοίνωση από την ομάδα της Λεμεσού:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τον δανεισμό του Ζαέλ Παβιροντιχάρτζο στην Καρμιώτισσα Πολεμιδιών μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Ο 19χρονος (γεννημένος στις 27 Σεπτεμβρίου 2006) Ολλανδός επιθετικός με καταγωγή από το Σουρινάμ, αποκτήθηκε από την MVV Maastricht, έχοντας υπογράψει πρόσφατα διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας η οποία διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη δύο χρόνια.

Ο Παβιροντιχάρτζο αγωνιζόταν στην πρώτη ομάδα της MVV Maastricht από την περυσινή σεζόν, με την οποία κατέγραψε συνολικά 15 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ.

Ο νεαρός επιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Sparta Rotterdam και σε ηλικία 17 ετών μεταγράφηκε στην Maastricht όπου αγωνίστηκε στις ομάδες Κ19 και Κ21 πριν προαχθεί στην πρώτη ομάδα την περυσινή σεζόν.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Ζαέλ Παβιροντιχάρτζο σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.