Άγνωστη η επιστροφή του Ανδρέου στη δράση - Η ενημέρωση του Απόλλωνα

Η νίκη του Απόλλωνα επί της Ανόρθωσης το Σάββατο το βράδι, συνοδεύτηκε και από έναν τραυματισμό.

Συγκεκριμένα ο Άγγελος Ανδρέου που είχε σκοράρει στην πρεμιέρα με τον Άρη, έγινε αλλαγή και έτσι μπήκε στο ιατρικό δελτίο.

Μάλιστα όπως τονίζεται στο δελτίο Τύπου της Λεμεσιανής ομάδας, δεν μπορεί να καθοριστεί ο χρόνος επιστροφής του.

Αναλυτικά: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει για την κατάσταση του Άγγελου Ανδρέου, ο οποίος υπέστη σοβαρό μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ανόρθωση.

Ο ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ ο χρόνος επιστροφής του θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ευχόμαστε στον Άγγελο ταχεία ανάρρωση».