«Χρυσάφι» στα ταμεία της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και βάζοντας από την πρεμιέρα τρεις πολύτιμους βαθμούς στο σακούλι της. Μία νίκη με σημαντικό αγωνιστικό όφελος, αλλά και με μεγάλο οικονομικό αντίκρισμα για την Ένωση.

Το τρίποντο απέναντι στην πρωταθλήτρια Αυστρίας προσθέτει 2,1 εκατ. ευρώ στα ταμεία της ΑΕΚ, πέρα από τα 18,62 εκατ. ευρώ που είχε ήδη εξασφαλίσει ως μπόνους για τη συμμετοχή της στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παράλληλα, σημαντικά είναι τα έσοδα και από το value pillar. Η ΑΕΚ δικαιούται δύο μερίδια από το European part, τα οποία αντιστοιχούν σε 1.870.130 ευρώ, με βάση τη θέση της στη σχετική κατάταξη που συνδυάζει την αξία του τηλεοπτικού συμβολαίου της χώρας και το πενταετές ranking.

Επιπλέον, η Ένωση εξασφαλίζει έξι μερίδια από το non-European part του value pillar, βάσει του δεκαετούς συντελεστή της, τα οποία μεταφράζονται σε ακόμη 2.766.780 ευρώ.

Συνολικά, λοιπόν, από το value pillar η ΑΕΚ έχει να λαμβάνει 4.636.910 ευρώ, με τα μέχρι στιγμής συνολικά έσοδά της από το φετινό Champions League να φτάνουν περίπου στα 25,36 εκατ. ευρώ.Και φυσικά το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, ανάλογα με τα αποτελέσματα της ΑΕΚ στα επόμενα παιχνίδια και την τελική της πορεία στη διοργάνωση.

athletiko.gr