ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Χρυσάφι» στα ταμεία της ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια εκτόξευσε τα έσοδα των κιτρινόμαυρων σε πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΑΕΚ μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και βάζοντας από την πρεμιέρα τρεις πολύτιμους βαθμούς στο σακούλι της. Μία νίκη με σημαντικό αγωνιστικό όφελος, αλλά και με μεγάλο οικονομικό αντίκρισμα για την Ένωση.

Το τρίποντο απέναντι στην πρωταθλήτρια Αυστρίας προσθέτει 2,1 εκατ. ευρώ στα ταμεία της ΑΕΚ, πέρα από τα 18,62 εκατ. ευρώ που είχε ήδη εξασφαλίσει ως μπόνους για τη συμμετοχή της στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παράλληλα, σημαντικά είναι τα έσοδα και από το value pillar. Η ΑΕΚ δικαιούται δύο μερίδια από το European part, τα οποία αντιστοιχούν σε 1.870.130 ευρώ, με βάση τη θέση της στη σχετική κατάταξη που συνδυάζει την αξία του τηλεοπτικού συμβολαίου της χώρας και το πενταετές ranking.

Επιπλέον, η Ένωση εξασφαλίζει έξι μερίδια από το non-European part του value pillar, βάσει του δεκαετούς συντελεστή της, τα οποία μεταφράζονται σε ακόμη 2.766.780 ευρώ.

Συνολικά, λοιπόν, από το value pillar η ΑΕΚ έχει να λαμβάνει 4.636.910 ευρώ, με τα μέχρι στιγμής συνολικά έσοδά της από το φετινό Champions League να φτάνουν περίπου στα 25,36 εκατ. ευρώ.Και φυσικά το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, ανάλογα με τα αποτελέσματα της ΑΕΚ στα επόμενα παιχνίδια και την τελική της πορεία στη διοργάνωση.

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

Super LeagueΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανόρθωση: Όλα ok με τις άδειες στο «Α. Παπαδόπουλος» - Ξεκίνησε η προπώληση για ΑΠΟΕΛ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τι έκανε o Μουζακίτης στο ντεμπούτο του με τη Χαλ

Premier League

|

Category image

Ο παίκτης που ανέδειξε ο Κλοπ και στα 28 του ψάχνει ομάδα μέσω LinkedIn

Premier League

|

Category image

Ανακοίνωση ΓΣΠ για τα επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το νέο look του Ναν - Κουρεύτηκε ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η κλήρωση της ECOMMBX Basket League 2026/27 και τα ζευγάρια της πρεμιέρας

Κύπρος

|

Category image

Αυτό που κατάφερε η Ίντερ δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα κόντρα στη Ρεάλ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ζιντάν: «Θα ψήφιζα τον Μέσι 100 φορές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Στη SUNEL Arena τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού!

EUROLEAGUE

|

Category image

Το μέλλον της EuroLeague θα αποφασιστεί στις 5 Οκτωβρίου, πιθανή πρόταση εξαγοράς από το ΝΒΑ

EUROLEAGUE

|

Category image

Θύμισε κάτι από... πέρσι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα σε 24χρονο για επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

Category image

Βρήκε επιθετικό η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Έσπασαν... τα κοντέρ Μάγερ-Πήλιος, οκτώ παίκτες της «Ένωσης» πέρασαν τα 10 χλμ.

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι ορισμοί διαιτητών για το ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη