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Όταν θα δει το χρήμα, το συζητά...

ΓΗΠΕΔΟ

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Όταν θα δει το χρήμα, το συζητά...

O μεταγραφικός σχεδιασμός του Απόλλωνα ολοκληρώθηκε και θα αλλάξει μονάχα αν υπάρχει κάποια αποχώρηση μέσω... μεταγραφής.

Κυρίως παίκτη που δεν λογίζεται βασικός και δεν θα αλλάξει πολύ τα πλάνα του Ερνάν Λοσάδα. Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγεται η περίπτωση του Κλίντον Ντουοντού, με τις πληροφορίες να λένε για... φλερτ από τη Σίβασπορ. Ωστόσο, αν το χέρι δεν μπει στην τσέπη, η διοίκηση δεν έχει διάθεση να... ξεπουλήσει. Άλλωστε, είναι ποδοσφαιριστής που δεν πιάνει θέση στον κατάλογο Α και άρα δίνει βάθος, πέραν των ποιοτικών χαρακτηριστικών που τον συνοδεύουν. 

Εφόσον έρθει πρόταση, τότε θα μπει στη διαδικασία συζήτησης ο Απόλλωνας που σαφώς δεν θέλει νέες ανατροπές στον μεταγραφικό του σχεδιασμό. Είχε προηγηθεί αυτή με την Γκόλντσον, λίγο μετά την έναρξη της προετοιμασίας.

Στο μεταξύ, οι Κβίντα και Γκάρι Ροντρίγκες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα, με το σκηνικό να ξεκαθαρίζει αρχές της επόμενης εβδομάδας.

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