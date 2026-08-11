Λοσάδα: «Για παιχνίδια όπως αυτό αγαπάμε τόσο το ποδόσφαιρο - Φυσικά και πονάει τριπλά»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα μετά τον πικρό αποκλεισμό των κυανολεύκων στην παράταση από την Μπραν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αυτό είναι που μας υπενθυμίζει γιατί αγαπάμε τόσο πολύ αυτό το άθλημα, ειδικά για παιχνίδια όπως το αποψινό. Υπάρχουν ομάδες που έχασαν έναν τίτλο του Champions League στο τελευταίο δευτερόλεπτο, σε πολύ σημαντικές διοργανώσεις, ομάδες που βρίσκονται πέντε επίπεδα πάνω από εμάς, έχασαν τη συγκέντρωσή τους και τελικά έχασαν και τη διοργάνωση. Όταν, λοιπόν, είσαι τόσο κοντά στην πρόκριση στον επόμενο γύρο – και όταν λέω τόσο κοντά, εννοώ μόλις δέκα δευτερόλεπτα μακριά – φυσικά και πονάει τριπλά.

Από την άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή κάθομαι εδώ μπροστά σας και, ειλικρινά, δεν έχω καμία απολύτως τύψη. Καμία. Για όλα όσα έδωσε η ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ιδρώσαμε τη φανέλα όσο κανείς άλλος, τα δώσαμε όλα και, επειδή το ποδόσφαιρο είναι ένα τόσο όμορφο άθλημα, πράγματα όπως το αποψινό μπορούν να συμβούν.

Είναι δύσκολο να αναλύσεις το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι σε πολλά σημεία ήμασταν πολύ καλύτεροι από τον αντίπαλο. Πιστεύω επίσης ότι στα συνολικά 210 λεπτά – 90 συν 120 – ήμασταν η καλύτερη ομάδα.

Θέλω όμως να συγχαρώ και τους συναδέλφους μας από τη Νορβηγία. Συγχαρητήρια, προχωράτε στον επόμενο γύρο. Το αν το αξίζετε ή όχι δεν έχει σημασία. Ξέρω μόνο ότι η ομάδα μας έκανε όλα όσα είχαμε σχεδιάσει. Επιτεθήκαμε με πολλούς ποδοσφαιριστές, δημιουργήσαμε καταστάσεις, είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε και ακόμη και στη δεύτερη παράταση είχαμε ευκαιρίες για να οδηγήσουμε το παιχνίδι στα πέναλτι. Για κάποιο λόγο, όμως, απόψε η τύχη δεν ήταν με το μέρος μας.

Ξεχωριστό κεφάλαιο οι οπαδοί μας που ήρθαν απόψε. Τεράστιος σεβασμός για τον τρόπο με τον οποίο μας στήριξαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Έμειναν ακόμη και στο γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα για να μας χειροκροτήσουν. Αυτό μου έδωσε πάρα πολλή ελπίδα για όλα όσα έρχονται στο άμεσο μέλλον για αυτόν τον σύλλογο.

Είμαι περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου και περήφανος για τον κόσμο που έχουμε. Ψηλά το κεφάλι, προσπαθήστε να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας και να προσπαθήσετε να ξεχάσετε αυτό το παιχνίδι όσο το δυνατόν πιο σύντομα.»

Μετά από σχετική ερώτηση για το γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα του 90λεπτου, απάντησε: «Όχι, όχι, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν είχαν περισσότερη ενέργεια από εμάς. Όχι, αρνούμαι να συμφωνήσω με αυτό. Απλώς εκμεταλλεύτηκαν καλύτερα τις στιγμές τους. Είχαμε επίσης μία επιπλέον αλλαγή στη δεύτερη παράταση, με τον Ντουοντού, και είχαμε ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο που ήταν πολύ κουρασμένοι. Το ίδιο ίσχυε και για εκείνους. Πολλές από τις αλλαγές που κάναμε ήταν αναγκαστικές, επειδή κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν να συνεχίσουν, αλλά το ίδιο συνέβη και με αυτούς. Νομίζω ότι και για τις δύο ομάδες υπήρξε κόπωση και κούραση. Ήταν μια πολύ μεγάλη και δύσκολη βραδιά και για τις δύο πλευρές. Οπότε δεν πιστεύω ότι κέρδισαν απόψε επειδή είχαν περισσότερη ενέργεια. Πιστεύω ότι κέρδισαν επειδή εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες τους και σκόραραν την κατάλληλη στιγμή. Και επίσης αισθάνομαι ότι δεν κέρδισαν επειδή ήταν τυχεροί, αλλά σε κάποιες στιγμές η τύχη ήταν με το μέρος τους. Και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού.»

Eπίσης ανέφερε:

«Και επίσης δεν συμφωνώ με το να συγκρίνουμε αυτό το παιχνίδι με τον τελικό του Κυπέλλου. Όχι, όχι, όχι. Μπορείς να κάνεις μια σύγκριση μόνο ως προς το ότι και στις δύο περιπτώσεις αξίζαμε να προκριθούμε ή να κατακτήσουμε το Κύπελλο. Και στον τελικό ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Όσον αφορά όμως την απώλεια συγκέντρωσης, σε όλο τον κόσμο οι ομάδες δέχονται γκολ στο τελευταίο λεπτό ή στα τελευταία λεπτά. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Φυσικά, θέλεις να το αποφεύγεις. Υπήρχαν όμως και πάρα πολλά παιχνίδια την περασμένη σεζόν στα οποία προηγούμασταν με μόλις ένα γκολ και καταφέραμε να διατηρήσουμε το προβάδισμά μας. Αμυνθήκαμε σωστά και ο αντίπαλος δεν βρήκε τρόπο να σκοράρει είτε για να ισοφαρίσει είτε για να πετύχει ένα γκολ νίκης στα τελευταία λεπτά. Είναι μέρος του παιχνιδιού.

Πρέπει να το ξεχάσουμε. Πρέπει να παίζεις μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Σήμερα ο διαιτητής έδωσε έξι λεπτά καθυστερήσεων. Δεν ξέρω γιατί έδωσε τόσο πολύ, αλλά πρέπει να παίζεις μέχρι το τέλος. Κάποιες φορές μπορεί να συμβεί. Χάνεις τη συγκέντρωσή σου, είσαι κουρασμένος, είσαι εντελώς εξαντλημένος. Μπορεί να συμβεί να σκοράρουν από μια απόκρουση, από μια δεύτερη μπάλα. Σε πολλά άλλα παιχνίδια στο παρελθόν δεν συνέβη. Δυστυχώς για εμάς, συνέβη σε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια.»

Για τον στόχο του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα: «Κοιτάξτε, το πρωτάθλημα ξεκινά σε δύο εβδομάδες. Ο στόχος είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε, όπως και πολλές άλλες ομάδες, το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες σε αυτό το πρωτάθλημα που θα προσπαθήσουν να πετύχουν το μέγιστο δυνατό. Δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό να σας πω από τώρα αν ο στόχος είναι η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη θέση. Το πρωτάθλημα ξεκινά σε δύο εβδομάδες.

Οι ομάδες ακόμη διαμορφώνονται, συνεχίζουν να κάνουν μεταγραφές, να δίνουν φιλικά παιχνίδια, ενώ κάποιες άλλες έχουν ακόμη αγώνες για τα προκριματικά. Είναι ένα μεγάλο πρωτάθλημα και χρειάζεται συνέπεια. Ένα πράγμα όμως μπορώ να σας πω: με βάση τον τρόπο που αγωνιζόμαστε, με βάση αυτά που βλέπετε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και αυτά που βλέπω εγώ στις προπονήσεις και στα παιχνίδια που δίνουμε, όπως αναφέρατε, απέναντι σε καλούς αντιπάλους, είμαι σίγουρος ότι θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας μέχρι το τέλος.»