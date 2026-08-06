Παρεμβάσεις... επιπέδου από Αϊβού

Δεν ξεκίνησε βασικός ο Εμάνουελ Αϊβού στην πρώτη μάχη με την Μπραν, όμως όταν κλήθηκε να πάρει τη θέση του πολύ καλού Λεωνίδα Κονομή, ανταποκρίθηκε σχεδόν άριστα.

Ο Γάλλος αμυντικός έκανε παρεμβάσεις... επιπέδου και έδειξε πως είναι αμυντικός που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Σαφώς και το δείχμα των μόλις 33 λεπτών στη ρεβάνς με την Ντίλα Γκόρι και των 34 λεπτών με την Μπραν, είναι μικρό. Φάνηκε όμως ότι έχει καλές τοποθετήσεις.

Άλλωστε η παρουσία του 26χρονου αμυντικού σε Ραπίντ Βιέννης, Κρεμονέζε, Μπέρμιγχαμ και Στουρμ Γκρατς, θεωρείται αξιοπρόσεκτη