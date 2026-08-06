H Άντερλεχτ έφυγε με διπλό από την Τούμπα και ο Απόλλωνας... φλερτάρει με ΠΑΟΚ!

Με γκολ μόλις στα 17 δευτερόλεπτα, η Άντερλεχτ πήρε διπλό στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ (1-0), στον πρώτο αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Απόλλωνα.

Συγκεκριμένα ο ηττημένος, θα βρεθεί στον δρόμο των κυανολεύκων στα πλέι οφ του Conference League, εφόσον υπερασπιστούν την προσεχή Τρίτη (11/08, 20:00), το 1-0 που πήραν στη Νορβηγία σε βάρος της Μπραν.

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο με το «καλησπέρα», πάλεψε για να ανατρέψει το εις βάρος του σκηνικό, ωστόσο, δεν κατάφερε απόψε (6/8) να πετύχει στον στόχο του. Ηττήθηκε, στην Τούμπα, στο πρώτο παιχνίδι για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League, από την Άντερλεχτ με 1-0 και καλείται να κάνει την ανατροπή την προσεχή Πέμπτη (13/8), στις Βρυξέλλες για να έχει συνέχεια στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA. Το γκολ που καθόρισε το ματς πέτυχε στο 1ο λεπτό ο Μίχαλο Τσβέτκοβιτς. Στο 36ο λεπτό αστόχησε σε πέναλτι, για τους «ασπρόμαυρους», ο Γιάννης Μιχαηλίδης και ελάχιστα αργότερα ακυρώθηκε γκολ του «Δικεφάλου» από τον Μύθου, λόγω αντικανονικής εισόδου του στην περιοχή την ώρα της εκτέλεσης του πέναλτι.

Με... συνταγή Ντινάμο, κοινώς χωρίς καμία διαφοροποίηση στη βασική ενδεκάδα του, σε σχέση με το δεύτερο ματς στην Τούμπα κόντρα στους Ουκρανούς, την περασμένη Πέμπτη (30/7), παρατάχθηκε απόψε (6/8) απέναντι στην Άντερλεχτ ο ΠΑΟΚ. Πριν, ωστόσο, προλάβει να συνειδητοποιήσει την εκκίνηση του ματς, οι Βέλγοι βρέθηκαν σε θέση ισχύος. Δευτερόλεπτα μετά το πρώτο διαιτητικό σφύριγμα , με το οποίο άρχισε το παιχνίδι, ύστερα από λανθασμένη απόκρουση από τους «ασπρόμαυρους», η μπάλα στρώθηκε στον Τσβέτκοβιτς. Ο τελευταίος, χωρίς δυσκολία, την έστειλε στην εστία του Παβλένκα και έκανε το 0-1. Στο 15ο λεπτό ο σκόρερ των Βέλγων, πλάσαρε από τα δεξιά, η μπάλα, όμως, κατέληξε άουτ.

Ο «Δικέφαλος» ανεβάζοντας, σταδιακά, «στροφές», απείλησε στο 29ο λεπτό. Ήταν το επιθετικό ξεδίπλωμα του Κωνσταντέλια, από το οποίο τροφοδοτήθηκε στα δεξιά ο αμαρκάριστος Τάισον, ο Βραζιλιάνος έπιασε το σουτ, η μπάλα, όμως, έφυγε λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι. Στο 34ο λεπτό ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι, μετά από παράβαση του Γιανσάνα στον Κωνσταντέλια. Ο Μιχαηλίδης έστησε την μπάλα στα έντεκα βήμα, δύο λεπτά αργότερα, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κούσεμανς. Ο τερματοφύλακας την Άντερλεχτ απέκρουσε την μπάλα, την επαναφορά πήρε ο Μύθου, σκόραρε, αλλά το γκολ δεν μέτρησε διότι είχε εισέλθει αντικανονικά στην περιοχή πριν την εκτέλεση.

Στο 38ο λεπτό ο ΠΑΟΚ ζήτησε νέο πέναλτι πάνω στον Κωνσταντέλια, ο διαιτητής πήγε στο VAR και καταλόγισε φάουλ νωρίτερα υπέρ της Άντερλεχτ. Στις καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο, ο Ζαφείρης έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε άουτ.

Με πιεστικές επιθέσεις από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο «Δικέφαλος», με το σχήμα του να γίνεται επιθετικότερο από το 70ο λεπτό και μετά, όταν αγωνίστηκε με δυο καθαρούς στράικερ, τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ (αντικατέστησε τον Τάισον). Στο 73ο λεπτό ο Γερεμέγεφ, έπιασε το σουτ, δεν βρήκε στόχο, όπως και η προσπάθεια του Τέιλορ, ένα λεπτό αργότερα. Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο Ζαφείρης απείλησε για τον «Δικέφαλο», ο Κούσεμανς αποσόβησε τον κίνδυνο για την εστία του.

Γέμισαν την Τούμπα, στηρίζοντας με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο, τον ΠΑΟΚ οι φίλαθλοι του «Δικεφάλου». Μικρός αριθμός υποστηρικτών της Άντερλεχτ φιλοξενήθηκε στη Θύρα 8 του γηπέδου.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (46’Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ (63’ Μπάμπα), Σανταμαρία (63’ Τέιλορ), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον (71’ Γερεμέγεφ), Μύθου (83’ Πέλκας).

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Εντιαγέ, Μπιανκόν, Πετρότ, Μάμαρ, Κάνα, Άμπρος (71’ Σαλίμπα), Γιανσάνα, Τσβέτκοβιτς (71’ Ντεγκρίφ), Σικάν, Σέκε (57’ Άντμαν).