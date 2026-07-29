Τα δύο νέα ευρωπαϊκά ραντεβού του Απόλλωνα

Προκρίθηκε και περιμένει ο Απόλλωνας.

Η ομάδα της Λεμεσού θα μάθει τον επόμενο αντίπαλο της για τον 3ο προκριματικό του Conference League μέσω του ζευγαριού Μπραν–Κλουζ (2-2), η ρεβάνς του οποίου ορίστηκε για το βράδυ της Πέμπτης (30/07, 20:00).

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους κυανόλευκους, ανεξαρτήτως του αντιπάλου ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί εκτός έδρας την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, ενώ ο επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ την Τρίτη, 11 Αυγούστου.