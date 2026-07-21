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Μπάγερν Μονάχου: Ο Κέιν επιστρέφει για να υπογράψει το νέο συμβόλαιο

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπάγερν Μονάχου: Ο Κέιν επιστρέφει για να υπογράψει το νέο συμβόλαιο

Ο 32χρονος Αγγλος σούπερ σταρ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη Γερμανία με τη φανέλα των Βαυαρών από το καλοκαίρι του 2023.

Ο Χάρι Κέιν ολοκλήρωσε τις επαφές με τη διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου και μετά τις ολιγοήμερες διακοπές του, μετά τους αγώνες της εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ, θα επιστρέψει τις επόμενες ημέρες στη Γερμανία για να υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2029. 

Την πρώτη του σεζόν είχε 41 γκολ και 14 ασίστ σε 51 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ την περασμένη χρονιά συνέχισε ακόμη πιο εντυπωσιακά, έχοντας σε 51 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις 61 γκολ (!) και επτά ασίστ. 

Κόντρα στη φημολογία πως σκέφτεται να επιστρέψει στην Premier League και στην Τότεναμ, το γερμανικό περιοδικό «Sport Bild» υποστηρίζει ότι ο γερμανικός σύλλογος έχει δώσει τα χέρια με τον μάνατζερ του για τη διετή επέκταση του συμβολαίου του, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του στα 24 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της πρωταθλήτριας Γερμανίας ξέρει καλά πως μπορεί να χάσει τον διεθνή επιθετικό, δεδομένου ότι στο συμβόλαιο που υπέγραψε, υπάρχουν ρήτρες που θα του επέτρεπαν να φύγει από την Βαυαρία υπό προϋποθέσεις και να παίξει σε άλλη ομάδα. 

Η Τότεναμ, αλλά και η Μπαρτσελόνα, που ψάχνει τον αντικαταστάτη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, φέρεται να μελετούν τους όρους του συμβολαίου του και να εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν πρόταση το καλοκαίρι για να πάρουν τα δικαιώματα του, αλλά η διοίκηση της Μπάγερν είναι σίγουρη για την παραμονή του στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας.

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