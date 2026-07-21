Η Γιουβέντους συμφώνησε με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες

Ο 33χρονος τερματοφύλακας και πρώην πλέον παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Αργεντινής θέλει να φύγει από την Αστον Βίλα και συμφώνησε με την ομάδα του Τορίνο σε τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

Ο Μαρτίνες έχει συμβόλαιο με τη Βίλα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, αλλά η διοίκηση της ομάδας του Μπέρμιγχαμ έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει μ' ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Αργεντινος γκολκίπερ, που εντυπωσίασε και στο φετινό Μουντιάλ, θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες στο Τορίνο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ενταχθεί στο ρόστερ των «μπιανκονέρι».