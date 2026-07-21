Ο Γκαγιάρδο το φαβορί για τον πάγκο της Αργεντινής, αν αποχωρήσει ο Σκαλόνι

Η απογοήτευση είναι τεράστια στο στρατόπεδο της Αργεντινής μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που στέρησε από την «αλμπισελέστε» τη δυνατότητα να κάνει το back to back.

Ο προπονητής της Αργεντινής Λιονέλ Σκαλόνι άφησε τα πάντα ανοιχτά για το μέλλον του, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Μάλιστα, πολλά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιο ορατό από ποτέ το ενδεχόμενο αποχώρησής του, με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα να αναλύει τα δεδομένα για την επόμενη μέρα της φιναλίστ.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του αποκάλυψε πως αν ο Σκαλόνι αποφασίσει να πει αντίο, τότε ο πιθανότερος αντικαταστάτης του είναι ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο, που όμως δεν... παίζει μόνος του.

Και αυτό διότι ο διακαής πόθος της Ομοσπονδίας της Αργεντινής είναι ο Ντιέγκο Σιμεόνε που το συμβόλαιό του με την Ατλέτικο Μαδρίτης ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.