Αλλάζει μονοπάτι η UEFA και λέει «όχι» στο «νόμο Πρεστιάνι»

Αλλάζει μονοπάτι η UEFA σε σχέση με αυτό της FIFA για το «νόμο Πρεστιάνι» στις διοργανώσεις της.

Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, ο παίκτης που θα καλύψει το στόμα του την ώρα που μιλάει στον αγωνιστικό χώρο θα τιμωρείται με απευθείας κόκκινη κάρτα σύμφωνα με τη FIFA. Από την άλλη πλευρά, το παράδειγμα αυτό δεν θα το ακολουθήσει η UEFA καθώς πήρε την απόφαση πως σε μια τέτοια πράξη η μόνη συνέπεια θα είναι η υπόδειξη της κίτρινης κάρτας.

Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα πήρε διαστάσεις έπειτα από τον διάλογο του Τζανλούκα Πρεστιάνι με τον Βινίσιους Τζούνιορ στον αγώνα Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Αργεντινό να καλύπτει το στόμα του όσο μιλάει στον Βραζιλιάνο και εν τέλει να δέχεται ποινή έξι αγωνιστικών για επίθεση στο πρόσωπο του «Βίνι».

Ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στον αγώνα της Παραγουάης με την Τουρκία, εκεί που ο Μιγκέλ Αλμιρόν δέχθηκε την κόκκινη κάρτα για τη συγκεκριμένη πράξη.

Τέλος, η UEFA θα εξετάσει και την παρέμβαση του VAR για τα λανθασμένα κόρνερ, όπως γίνεται και στο Μουντιάλ του 2026.