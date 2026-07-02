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Xωρίς έναν λόγω... μεταγραφής πετάει για Ολλανδία ο Απόλλωνας

ΓΗΠΕΔΟ

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Xωρίς έναν λόγω... μεταγραφής πετάει για Ολλανδία ο Απόλλωνας

Η αποστολή και το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του Απόλλωνα στην Ολλανδία.

Mε 28 ποδοσφαιριστές ταξιδεύει σήμερα (02/07) για την Ολλανδία η αποστολή του Απόλλωνα όπου μέχρι τις 13 Ιουλίου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της .

Από αυτήν απουσιάζει ο Αλίν Γιούσεφ. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, υπάρχουν συζητήσεις με ενδιαφερόμενο σύλλογο σχετικά με το μέλλον του ποδοσφαιριστή.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει οριστική κατάληξη στις επαφές των δύο πλευρών, θα ενσωματωθεί άμεσα με την υπόλοιπη αποστολή στην Ολλανδία τις επόμενες ημέρες.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν βρίσκονται οι:

  • Φίλιπ Κουν
  • Πέτερ Λέουβενμπεργκ
  • Κωνσταντίνος Στυλιανού
  • Θεοφάνης Αρέστη
  • Μπρούνο Γκασπάρ
  • Γιόζεφ Κβίντα
  • Κόνορ Γκόλντσον
  • Χριστόδουλος Μαρνέρος
  • Αντρέας Σιήκκης
  • Νέαρχος Ζήνωνος
  • Γιώργος Μαλεκκίδης
  • Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης
  • Λεωνίδας Κονομής
  • Ίβαν Λιούμπιτς
  • Γιάννης Αργυρίδης
  • Ιωάννης Πολυβίου
  • Μόργκαν Μπράουν
  • Ντανίλο Σπόλιαριτς
  • Γκουστάβο Ασουνσάο
  • Γκαετάν Βέισμπεκ
  • Μπράντον Τόμας
  • Άγγελος Ανδρέου
  • Ανδρέας Αθανασίου
  • Παναγιώτης Χαραλάμπους
  • Άλεν Όζμπολτ
  • Κλίντον Ντουοντού
  • Ντάνιελ Εσκρίτσε
  • Ρομπέρτος Ρωτής

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της ομάδας στην Ολλανδία έχουν προγραμματιστεί τρεις φιλικές αναμετρήσεις:

  • 04/07/2026 | 12:00 | vs K.S.V. Rohda Raalte
  • 07/07/2026 | 17:00 | vs FC Utrecht
  • 11/07/2026 | TBC* | vs Go Ahead Eagles

Μετά την επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο, θα δώσει ακόμη το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων:

  • 16/07/2026 | 19:30 | vs ΑΕΚ Λάρνακας (Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ)

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

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