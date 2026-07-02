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Eξέλιξη με το μέλλον του Γιαννιώτα

ΓΗΠΕΔΟ

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Eξέλιξη με το μέλλον του Γιαννιώτα

«Εδώ είναι το σπίτι μου»

Μέλος του Άρη θα παραμείνει ο Γιάννης Γιαννιώτας.

Ο 33χρονος άσος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και οι κίτρινοι ανακοίνωσαν την συμφωνία τους η οποία θα έχει διάρκεια μέχρι και το καλοκαίρι του 2027.

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Γιαννιώτα. Ο 33χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός (γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1993 στο Νεοχώρι Χαλκιδικής) υπέγραψε σήμερα το νέο του συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 είχε 28 συμμετοχές, 5 ασίστ και 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις (πρωτάθλημα, Κύπελλο και προκριματικά UEFA Conference League)», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο ίδιος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του συμβολαίου του ανέφερε:

«Είμαι χαρούμενος που ανανεώνω τη συνεργασία μου με τον ΑΡΗ για έναν ακόμη χρόνο. Εδώ είναι το σπίτι μου κι εδώ θέλω να κρεμάσω τη φανέλα μου. Περιμένω με ανυπομονησία να ξεκινήσει η προετοιμασία. Γνωρίζω καλά ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας τη νέα σεζόν.

Η περσινή χρονιά μάς άφησε μια πικρή ανάμνηση και πρέπει όλοι μαζί να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να επανορθώσουμε στο νέο πρωτάθλημα.

Δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Να μας στηρίξει ο κόσμος, όπως κάνει πάντα και θα τον ανταμείψουμε».

 

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