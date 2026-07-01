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Τα φιλικά του Απόλλωνα στην Ολλανδία

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα φιλικά του Απόλλωνα στην Ολλανδία

Η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των φιλικών αγώνων που θα δώσει κατά την διάρκεια της παραμονής της στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

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