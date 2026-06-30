Ξανά μαζί Λοσάδα και Σέβενχαντ

Την έναρξη της συνεργασίας με τον 31χρονο Βέλγο αναλυτή και βοηθό προπονητή Γέλε Σέβενχαντ ανακοινωσε ο Απόλλωνας. Αναλυτικά:

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ένταξη του Jelle Sevenhant στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας, μέχρι τον Μάιο του 2027. Ο Jelle Sevenhant αναλαμβάνει καθήκοντα βοηθού προπονητή και αναλυτή και θα συνεργαστεί ξανά με τον κ. Ερνάν Λοσάδα, με τον οποίο συνυπήρξε στην KMSK Deinze.

Ο Sevenhant διαθέτει εμπειρία από το βελγικό ποδόσφαιρο, έχοντας εργαστεί ως αναλυτής στις FCV Dender EH, Club NXT και KMSK Deinze, ενώ διετέλεσε επίσης Performance Manager στις εθνικές ομάδες της Ουγκάντας και του Κονγκό. Καλωσορίζουμε τον Jelle Sevenhant στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».