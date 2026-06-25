Στον Απόλλωνα για 1+2, αλλά πάει αλλού

Ο Απόλλωνας ενημέρωσε για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Χρήστο Χαραλάμπους, για έναν χρόνο, με προοπτική για άλλα δύο χρόνια, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι τη νέα χρονιά θα πάει δανεικός στην ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Η ανακοίνωση:

H Eταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Χαραλάμπους (09/01/2008) μέχρι τον Μάιο του 2027 με προοπτική επέκτασης για ακόμη δύο σεζόν.

Ταυτόχρονα ανακοινώνεται ότι ο ποδοσφαιριστής θα παραχωρηθεί με την μορφή δανεισμού στην ΑΕΠ Πολεμιδιών για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή μας κάθε επιτυχία.