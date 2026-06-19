H ευκαιρία του Αθανασίου και ο Σλοβένος που δεν θα είναι ο μοναδικός

Μία μεταγραφή που ήταν γνωστή εδώ και μήνες, επισημοποίησε χθες ο Απόλλωνας. Στο ρόστερ των γαλάζιων εντάσσεται ο Ανδρέας Αθανασίου, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων με προοπτική επέκτασης για ακόμη μία σεζόν.

Η μεταγραφή του 22χρονου ποδοσφαιριστή έρχεται από μία επιτυχημένη τριετία στον Ακρίτα και πλέον παίρνει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε μία ομάδα με διαφορετικούς εντελώς στόχους.

Ο Αθανασίου, ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ και είχε πέρασμα κι από αυτές του ΠΑΟΚ, αποτελεί την τέταρτη προσθήκη του Απόλλωνα για την τρέχουσα περίοδο, μετά τους Λεωνίδα Κονομή, Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη και Άγγελο Ανδρέου, ενώ προς θετική κατάληξη οδεύει και το θέμα με τον επιθετικό Άλεν Όζμπολτ.

Πάντως, ο Σλοβένος δεν θα είναι η μοναδική προσθήκη στη γραμμή κρούσης, καθώς φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για να γίνει κίνηση και για άλλον επιθετικό.