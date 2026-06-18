«Ιδιαίτερα τιμητικό να σε πιστεύει μια ομάδα όπως ο Απόλλωνας»

Ο Αντρέας Αθανασίου αποτελεί ένα από τα νέα πρόσωπα του Απόλλωνα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο νεαρός ακραίος επιθετικός μίλησε στο apollon.com.cy για τη μεταγραφή του στην ομάδα της Λεμεσού, την πορεία του στο ποδόσφαιρο, τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά και τους στόχους που θέτει με την κυανόλευκη φανέλα.

Καλώς ήρθες στον Απόλλωνα. Τι σημαίνει για σένα αυτή η μεταγραφή;

Ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για εμένα. Ο Απόλλωνας είναι μια μεγάλη ομάδα και στόχος μου είναι να δώσω τα πάντα, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Νιώθω ότι κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου και θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό το επίπεδο. Ένιωσα μεγάλη ικανοποίηση όταν έγινε η πρώτη προσέγγιση, γιατί είναι ιδιαίτερα τιμητικό να γνωρίζεις ότι ένας σύλλογος όπως ο Απόλλωνας πιστεύει σε εσένα.

Από εκείνη τη στιγμή ανυπομονούσα να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να φορέσω τη φανέλα της ομάδας.

Πες μας λίγα πράγματα για τη μέχρι τώρα πορεία σου.

Άρχισα το ποδόσφαιρο σε ηλικία έξι ετών από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ στην Πάφο. Στα 12 μου μετακόμισα στη Λευκωσία για να ενταχθώ στην κεντρική ακαδημία του ΑΠΟΕΛ.

Την ίδια περίοδο υπήρξαν και οι πρώτες επαφές με τον ΠΑΟΚ και για μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, πριν επιστρέψω στην Κύπρο. Στα 17 μου εντάχθηκα ξανά στον ΠΑΟΚ, όπου παρέμεινα για δύο χρόνια.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας μου στην Ελλάδα επέστρεψα στην Κύπρο για λογαριασμό του Ακρίτα Χλώρακας, όπου αγωνίστηκα τα τελευταία δύο χρόνια.

Πώς ήταν η εμπειρία σου στον ΠΑΟΚ;

Ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία για μένα. Υπήρχε επαγγελματισμός σε όλα τα επίπεδα και οι συνθήκες ήταν εξαιρετικές. Υπήρχαν ξενώνες, γυμναστήριο, φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι και γενικότερα όλα όσα χρειάζεται ένας νεαρός ποδοσφαιριστής για να εξελιχθεί.

Όταν ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό μου υπήρξε πρόταση για να παραμείνω, όμως δεν ήθελα να συνεχίσω στην Κ19 και έτσι αποφάσισα να επιστρέψω στην Κύπρο για να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου.

Η περσινή σεζόν στον Ακρίτα είχε αρκετές διακυμάνσεις. Τι συνέβη;

Πράγματι, ξεκίνησα πολύ καλά, όμως κατά τη διάρκεια της χρονιάς η ομάδα άλλαξε τρεις προπονητές, ενώ τον Ιανουάριο έγιναν αρκετές μεταγραφές. Όλα αυτά επηρέασαν τη συνολική πορεία της ομάδας και, κατ’ επέκταση, τη δική μου παρουσία.

Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου ως ποδοσφαιριστή;

Αγωνίζομαι κυρίως ως αριστερός εξτρέμ. Θεωρώ ότι τα δυνατά μου στοιχεία είναι η ταχύτητα, η ντρίμπλα και η ικανότητά μου στο ένας εναντίον ενός.

Μου αρέσει να συγκλίνω προς την περιοχή και να γίνομαι απειλητικός για την αντίπαλη άμυνα.

Ποιο μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο του Απόλλωνα;

Ανυπομονώ να αγωνιστώ στο στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ μπροστά στους φιλάθλους μας. Θέλω να είναι σίγουροι ότι κάθε φορά που θα βρίσκομαι στο γήπεδο θα δίνω τα πάντα για την ομάδα.

Εύχομαι να πετύχουμε τους στόχους που θα θέσει ο σύλλογος και να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο του Απόλλωνα.

Ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 18.