«Κάθε ποδοσφαιριστής θα ήθελε να αγωνιστεί στον Απόλλωνα»

Ο Άγγελος Ανδρέου αποτελεί τη νέα μεταγραφή του Απόλλωνα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός μιλά στο apollon.com.cy για τους λόγους που τον οδήγησαν στην ομάδα μας, τους στόχους που θέτει με την κυανόλευκη φανέλα, τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά και το μήνυμα που στέλνει στον κόσμο του Απόλλωνα.

Καλώς ήρθες στον Απόλλωνα. Πώς νιώθεις που εντάσσεσαι στην οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού;

Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Από τη στιγμή που προέκυψε αυτή η προοπτική, μου άρεσε πολύ η ιδέα να αγωνιστώ στον Απόλλωνα. Πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο και πιστεύω ότι κάθε ποδοσφαιριστής θα ήθελε να φορέσει αυτή τη φανέλα.

Έχεις αγωνιστεί σε ομάδες με κόσμο και ιστορία. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις τον Απόλλωνα;

Πράγματι, είχα την ευκαιρία να αγωνιστώ σε μεγάλες ομάδες. Μετά το τέλος της συνεργασίας μου με την Ομόνοια, όπου δεν καταλήξαμε σε συμφωνία για ανανέωση του συμβολαίου μου, παρουσιάστηκε η ευκαιρία του Απόλλωνα και είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.

Υπήρξε ενδιαφέρον και από ομάδα του εξωτερικού, όμως στο τέλος επέλεξα τον Απόλλωνα. Ο τρόπος με τον οποίο με προσέγγισαν οι άνθρωποι της ομάδας και όσα μου παρουσίασαν σχετικά με το πρότζεκτ με έπεισαν και με έκαναν να θέλω ακόμη περισσότερο να γίνω μέλος αυτού του συλλόγου.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η προοπτική της Ευρώπης. Αγωνίστηκα και την περασμένη σεζόν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία. Είμαι χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να τη ζήσω ξανά.

Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι;

Θέλω να παρουσιάζω τον καλύτερό μου εαυτό όποτε μου δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστώ και να κερδίσω τη θέση μου στην ομάδα.

Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου αγωνιστικά;

Αγωνίζομαι κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, αλλά μπορώ να παίξω και ως επιτελικός μέσος ή στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Θεωρώ ότι διαθέτω καλή τεχνική κατάρτιση και ότι μπορώ να ανταποκριθώ σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός.

Είμαι ένας ποδοσφαιριστής που προτιμά να συγκλίνει προς την περιοχή και να γίνεται απειλητικός, παρά να μένει αποκλειστικά στη γραμμή για σέντρες, αν και μπορώ να ακολουθήσω και σε αυτό το κομμάτι.

Ποιον αριθμό επέλεξες και γιατί;

Επέλεξα το 11. Πάντα μου άρεσαν οι αριθμοί 7, 10 και 11 και από τη στιγμή που το 11 ήταν διαθέσιμο, ήθελα πολύ να το πάρω.

Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο του Απόλλωνα;

Θέλω ο κόσμος να είναι βέβαιος ότι σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε προπόνηση θα δίνω το καλύτερο που μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα. Θέλω να κερδίσω τη θέση μου και να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλοι στον σύλλογο.