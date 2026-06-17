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Ο αντίπαλος του Απόλλωνα στον 2ο προκριματικό του Conference League

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο αντίπαλος του Απόλλωνα στον 2ο προκριματικό του Conference League

Πραγματοποπιήθηκε η κλήρωση του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League

Ο Απόλλωνας κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο).

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23/7 εκτός έδρας ενώ ο επαναληπτικός στο «Αλφαμέγα» θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα. 

Το φαβορί βεβαίως του ζευγαριού είναι η ομάδα της Γεωργίας. 

Ντίλα Γκόρι

Η ομάδα της Γεωργίας κοστολογείται στα 4.10 εκ. ευρώ. Έχει κερδίσει 4 τίτλους ενώ αγωνίζεται στο Tengiz Burjanadze Stadium με χωρητικότητα 8000 θέσεις. 

Αστέρι της Ντίλα σύμφωνα με το transfermarkt είναι ο 26χρονος τερματοφύλακας, Νταβίντ Κερεσελίτζε ο οποίος κοστολογείται στις 600.000 ευρώ.

Να σημειώσουμε πως το πρωτάθλημα Γεωργίας είναι σε εξέλιξη με την Ντίλα Γκόρι να βρίσκεται στην 7η θέση με 23 βαθμούς έπειτα από 18 αγώνες. Επόμενο παιχνίδι είναι στις 22/6 εντός έδρας με την Ρουσταβί.

Βίρτους 

Η Βίρτους κοστολογείται 1.29 εκ. ευρώ. Έχει κερδίσει 8 τίτλους στο πρωτάθλημα του Σαν Μαρίνο. Την περσινή σεζόν τερμάτισε στην 2η θέση πίσω από την Τρε Φιόρι με έναν βαθμό λιγότερο. Ο προπονητής της είναι ο 66χρονος Ιταλός Λουίτζι Μπιζότο.

 

 

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