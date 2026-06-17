ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον Απόλλωνα και επίσημα ο Άγγελος Αντρέου - Η διάρκεια της συμφωνίας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στον Απόλλωνα και επίσημα ο Άγγελος Αντρέου - Η διάρκεια της συμφωνίας

Επιστρέφει στη Λεμεσό, όχι όμως για την ΑΕΛ

Έπιασε… λιμάνι ξανά ο Άγγελος Αντρέου.

Ο 23χρονος επιστρέφει στη Λεμεσό, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Απόλλωνα. Οι κυανόλευκοι εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνουν για τη σύναψη συμφωνίας μέχρι το 2029.

Αναλυτικά: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την απόκτηση του Άγγελου Ανδρέου μέχρι τον Μάιο του 2029.

Ο Κύπριος διεθνής ακραίος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 και άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την ΑΕΛ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 55 συμμετοχές, επτά γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 παραχωρήθηκε δανεικός στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου, μετρώντας 30 συμμετοχές, τρία γκολ και μία ασίστ.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Ομόνοια, καταγράφοντας 19 συμμετοχές, δύο γκολ και τρεις ασίστ σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και UEFA Conference League.

Οι εμφανίσεις του τα τελευταία χρόνια τον οδήγησαν και στην Εθνική Ανδρών της Κύπρου, έχοντας προηγουμένως εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες.

Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή θα δημοσιευθούν προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον Άγγελο Ανδρέου στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εύκολα οι ΗΠΑ στους «32»

World Cup 2026

|

Category image

Δύο… πρώην του ΠΑΟΚ και ο Ζόρζε Ζεσούς υποψήφιοι για τον πάγκο της Πορτογαλίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: Κάνει τα πάντα για να... κλείσει εισιτήριο στον Κάρελ Γκέρετς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τεστάρει δυνάμεις με Άγιαξ: Το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Τέλειωσε οριστικά το θέμα του Σεργίου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Μπρουκς επιβεβαίωσε πως... ετοιμάζει βαλίτσες για Βιλερμπάν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πλησιάζει στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Γκριμάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για τον Μουντιαλικό Ουρουγουανό Ματίας Βίνια»!

Ελλάδα

|

Category image

Διάλεξε κυπριακό αντίπαλο για την πρόβα τζενεράλε ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πλήγμα για τις ΗΠΑ: Νοκ άουτ ο Πούλισικ για το ματς με την Αυστραλία

World Cup 2026

|

Category image

Στον αστερισμό του Κούτσακου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κέρδισε... χαμένο ματς η απίθανη Σαμπαλένκα και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Βερολίνου

Τένις

|

Category image

Εξέλιξη με τον Μηνά Αντωνίου στην Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Σκωτία-Μαρόκο: Κρίσιμο ραντεβού με φόντο την πρόκριση στα νοκ άουτ

World Cup 2026

|

Category image

Βραζιλία-Αϊτή: Η «σελεσάο» υπό πίεση, ψάχνει αντίδραση και νίκη

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη