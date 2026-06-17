Στον Απόλλωνα και επίσημα ο Άγγελος Αντρέου - Η διάρκεια της συμφωνίας

Έπιασε… λιμάνι ξανά ο Άγγελος Αντρέου.

Ο 23χρονος επιστρέφει στη Λεμεσό, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Απόλλωνα. Οι κυανόλευκοι εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνουν για τη σύναψη συμφωνίας μέχρι το 2029.

Αναλυτικά: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την απόκτηση του Άγγελου Ανδρέου μέχρι τον Μάιο του 2029.

Ο Κύπριος διεθνής ακραίος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 και άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την ΑΕΛ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 55 συμμετοχές, επτά γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 παραχωρήθηκε δανεικός στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου, μετρώντας 30 συμμετοχές, τρία γκολ και μία ασίστ.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Ομόνοια, καταγράφοντας 19 συμμετοχές, δύο γκολ και τρεις ασίστ σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και UEFA Conference League.

Οι εμφανίσεις του τα τελευταία χρόνια τον οδήγησαν και στην Εθνική Ανδρών της Κύπρου, έχοντας προηγουμένως εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες.

Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή θα δημοσιευθούν προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον Άγγελο Ανδρέου στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα».