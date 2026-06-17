Κονομής: «Ανυπομονούσα να φορέσω τη φανέλα του Απόλλωνα»

Ο Λεωνίδας Κονομής αποτελεί ένα από τα νέα πρόσωπα του Απόλλωνα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής μιλά στο apollon.com.cy για τη μεταγραφή του στην ομάδα της Λεμεσού, την πορεία του μέχρι σήμερα, τους στόχους που θέτει με τη κυανόλευκη φανέλα και το μήνυμα που στέλνει στον κόσμο του Απόλλωνα.

Καλώς ήρθες, Λεωνίδα, στον Απόλλωνα. Πώς αισθάνεσαι για τη μεταγραφή σου;

Σας ευχαριστώ πολύ. Ένιωσα μεγάλη περηφάνια που έρχομαι σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Κύπρου.

Από τη στιγμή που έμαθα ότι βρισκόμουν στο στόχαστρο του Απόλλωνα, το μόνο που ένιωσα ήταν περηφάνια. Ανυπομονούσα να έρθω και να αγωνιστώ για την ομάδα.

Πότε έγινε η πρώτη επαφή;

Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Ο ατζέντης μου με ενημέρωσε ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τον Απόλλωνα και η απάντησή μου ήταν αμέσως θετική.

Όλοι γνώριζαν ότι δεσμευόμουν με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και ότι θα έπρεπε να τα βρουν οι δύο ομάδες. Υπήρχαν καλές σχέσεις μεταξύ όλων των πλευρών και όλα κύλησαν ομαλά.

Ποιος είναι ο Λεωνίδας Κονομής;

Ξεκίνησα από τις ακαδημίες της Ανόρθωσης, ενώ αμέσως μετά στις ακαδημίες της Ομόνοιας Λευκωσίας και στη συνέχεια αγωνίστηκα στη Νέα Σαλαμίνα με την πρώτη ομάδα. Ακολούθησε ο ΘΟΪ, όπου πραγματοποίησα την πρώτη γεμάτη χρονιά της καριέρας μου.

Στη συνέχεια πήγα στην Ομόνοια 29Μ παρέμεινα εκεί για δύο χρόνια και στη συνέχεια αποφάσισα να πάω στην ΠΑΕΕΚ.

Τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίστηκα στον Ολυμπιακό και θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη περίοδος της καριέρας μου μέχρι σήμερα.

Μέσος ή στόπερ;

Η φυσική μου θέση είναι στον χώρο του κέντρου. Ωστόσο, στις τελευταίες 18 αγωνιστικές αγωνίστηκα ως στόπερ και μου άρεσε αρκετά η συγκεκριμένη θέση.

Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Θα αγωνίζομαι όπου με χρειάζεται ο προπονητής.

Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις το «ναι» στον Απόλλωνα;

Από μικρός παρακολουθούσα τον Απόλλωνα και μου άρεσε ιδιαίτερα η ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος της ομάδας. Μάλιστα, κάποιες φορές τραγουδούσα και τα συνθήματα της ομάδας, ενώ πάντα μου άρεσαν και τα χρώματα του συλλόγου.

Η μεταγραφή μου στον Απόλλωνα αποτελεί την εκπλήρωση ενός μεγάλου ονείρου. Είναι ξεχωριστό να αγωνίζεσαι σε μια ομάδα με τόσο πολύ κόσμο και τόσο μεγάλη ιστορία.

Από τη στιγμή που έμαθα για το ενδιαφέρον του Απόλλωνα, ενθουσιάστηκα.

Θέλω να κατακτήσω τίτλους με την ομάδα και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.

Ποιον αριθμό επέλεξες και γιατί;

Επέλεξα το 37, γιατί είναι ένας αριθμός με ιδιαίτερη σημασία για μένα και την οικογένειά μου.

Τον φοράω από τα 15 μου χρόνια και προκύπτει από το άθροισμα των ημερομηνιών γέννησης των μελών της οικογένειάς μου. Είναι ένας αριθμός που με συνοδεύει εδώ και πολλά χρόνια και ήθελα να τον κρατήσω και στον Απόλλωνα.

Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο του Απόλλωνα;

Βρέθηκα στο γήπεδο στον τελικό Κυπέλλου και είδα από κοντά τη στήριξη που έδωσε ο κόσμος στην ομάδα.

Θέλω να συνεχίσουν να βρίσκονται δίπλα μας με τον ίδιο τρόπο. Από την πλευρά μου, υπόσχομαι ότι θα δίνω πάντα το 200% των δυνάμεών μου για αυτούς.

Θέλω να ζήσουμε ξανά όμορφες στιγμές στο γήπεδο. Να συνεχίσουν να τραγουδούν και να στηρίζουν την ομάδα και εγώ θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να ανταποδώσω αυτή την αγάπη.