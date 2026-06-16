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Οι τραυματισμοί έπαιξαν ρόλο

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι τραυματισμοί έπαιξαν ρόλο

Η νέα αποχώρηση από την αμυντική γραμμή και η προτεραιότητα για την ομάδα προγραμματισμού

Χωρίς τον Πραξιτέλη Βούρο θα πορευθεί ο Απόλλωνας από εδώ και μπρος. Οι δρόμοι των δύο πλευρών χώρισαν έπειτα από δύο χρόνια και έτσι ακόμη ένας αμυντικός αποτέλεσε παρελθόν, αφού την πόρτα της εξόδου είδαν οι Τόμας Λαμ και Ζαχαρίας Άδωνη. Σε αυτή τη διετία έπαιξε σε 54 αγώνες και πέτυχε ένα γκολ. Η παρουσία του χαρακτηρίστηκε από πολλούς τραυματισμούς, ειδικά τη λήξασα περίοδο όπου έκλεισε στα πιτς την καριέρα του στη λεμεσιανή ομάδα. Συγκεκριμένα, έπαιξε σε μόλις 19 αγώνες στο πρωτάθλημα και μόλις δύο στο κύπελλο. Ενδεχομένως, αν δεν ήταν τόσο ευάλωτος, να είχε περισσότερη συνεισφορά. Όμως η απουσία του δεν του έδινε τη σταθερότητα σε απόδοση και ήταν κάτι που φάνηκε.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το ψάξιμο για αμυντικούς είναι προτεραιότητα για την ομάδα προγραμματισμού. Ο προπονητής Ερνάν Λοσάδα, και ο τεχνικός διευθυντής Μάκης Παπαΐωάννου, ξέρουν καλά πως ο παρτενέρ του Κβίντα θα πρέπει να είναι ισάξιος ή ακόμη πιο καλός. Την ίδια ώρα, ρίχνονται και ματιές και για τον επιθετικό αφού ως γνωστόν έχει αποτελέσει παρελθόν ο Πέδρο Μάρκες.

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