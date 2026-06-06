Μετά από 31 χρόνια, η τρίτη φορά του Απόλλωνα με Adidas - Η διάρκεια της συνεργασίας

Μετά το βίντεο με άρωμα «Casa de Papel» που δημοσίευσε ο Απόλλωνας για να αποκαλύψει τη συμφωνία με Unisport - Adidas, η ομάδα της Λεμεσού εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση.

Όπως σημειώνουν οι κυανόλευκοι η συμφωνία αφορά σε συνεργασία για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ τονίζεται ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Απόλλωνας θα... ντύνεται με Adidas, μετά τις περιόδους 1978-1982 και 1988-1995.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα:

Ο Απόλλων Λεμεσού ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την Adidas και την Unisport, οι οποίες θα αποτελούν τους επίσημους συνεργάτες αθλητικής ένδυσης του συλλόγου από τον Ιούλιο του 2026 και για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την επιστροφή της Adidas στην οικογένεια του Απόλλωνα, καθώς οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν με επιτυχία και στο παρελθόν κατά τις περιόδους 1978-1982 και 1988-1995.

Η επιλογή της Adidas, ενός εκ των κορυφαίων αθλητικών brands παγκοσμίως, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Unisport, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του συλλόγου για αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα και ενίσχυση της παρουσίας του εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία, οι φίλοι του Απόλλωνα θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας που θα συνδυάζουν την παράδοση, την ιστορία και τη σύγχρονη ταυτότητα του συλλόγου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες αγωνιστικές εμφανίσεις και τη σειρά προϊόντων της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Καλωσορίζουμε την Adidas και την Unisport στην οικογένεια του Απόλλωνα και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα κοινή μας πορεία.