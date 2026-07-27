Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς

Πρόκειται για ορθό ισχυρισμό, καθώς η χαλάρωση ενδέχεται να φέρει την ομάδα-φαβορί προ εκπλήξεως. Στον Απόλλωνα, ωστόσο, δεν μπορούν να... κάνουν αλλιώς, μετά το 4-0 επί της Ντίλα Γκόρι στη Γεωργία. Αφενός το εύρος του σκορ, αφετέρου το ότι επιτεύχθηκε εκτός έδρας και ο επαναληπτικός είναι στη Λεμεσό, όπως επίσης και η εμφανής διαφορά στη δυναμικότητα των δύο ομάδων, «επιτρέπουν» στους γαλάζιους να κοιτάνε -και- παρακάτω. Όχι αποκλειστικά, καθώς μένουν ακόμη τα 90 λεπτά της Πέμπτης (28/07, 20:00), όπου ο Απόλλωνας πρέπει τουλάχιστον να παρουσιαστεί σοβαρός, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την ομάδα εάν εν μέρει ρίχνει ήδη βάρος και στη μελέτη και προετοιμασία ενόψει των αγώνων του τρίτου προκριματικού γύρου, όπου ο πήχης θα είναι σαφώς ανεβασμένος, ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Δεδομένου ότι θα... τελειώσει τη δουλειά με τους Γεωργιανούς, ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού Ουνιβερσιτατέα Κλουζ - Μπραν, που θα αποτελέσει και το προτελευταίο εμπόδιο για την είσοδο στη League Phase του Conference League, όπου επιδιώκει να βρεθεί, για να επιστρέψει σε κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από τέσσερα χρόνια και για έκτη φορά συνολικά (πρώτη με τη νέα τους μορφή, βλέπε League Phase). Τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά στην επόμενη φάση καθώς το ζευγάρωμα θα είναι πολύ πιο αμφίρροπο, αν και εννοείται πως ο Απόλλωνας είναι σε θέση να αποκλείσει όποια εκ των Ουνιβερσιτατέα Κλουζ και Μπραν βρεθεί απέναντί του, μετά το μεταξύ τους 2-2 στη Ρουμανία, όπου οι γηπεδούχοι έχαναν με 2-0 και ισοφάρισαν με δύο γκολ στο τέλος (85΄, 87΄). Το ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά επιβεβαιώνεται αφενός από το ότι η ρουμανική ομάδα τερμάτισε πέρσι δεύτερη (έχασε τον τίτλο για τέσσερις βαθμούς), πάνω από CFR Κλουζ και τις... μεγάλες του Βουκουρεστίου (Ραπίντ, Ντιναμό), ενώ πρόσφατα, στον α΄ γύρο του Europa League, δυσκόλεψε ιδιαίτερα την Ντιναμό Κιέβου (αποκλείστηκε στα πέναλτι), ενώ αφετέρου η Μπραν (σχεδόν στα μέσα του νορβηγικού πρωταθλήματος κατέχει την έκτη θέση) συμμετείχε πέρσι στη League Phase του Europa League κάνοντας εξαιρετική πορεία (νίκησε Ρέιντζερς, Ουτρέχτη και είχε εκτός έδρας ισοπαλίες με ΠΑΟΚ, Μπολόνια) και παίρνοντας την πρόκριση για τα νοκ άουτ, όπου αποκλείστηκε από την Μπολόνια.

Ευκαιρία για αλλαγές αλλά...

Το ευρύ σκορ του πρώτου αγώνα δίνει στον Ερνάν Λοσάδα την ευκαιρία να προχωρήσει σε αλλαγές στον επαναληπτικό, που θα γίνει στο στάδιο «Alphamega» και θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ματς των γαλάζιων στην πόλη τους μετά από 16 χρόνια. Ο Ισπανός αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε παίκτες που δεν αγωνίστηκαν στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν, ωστόσο οι αλλαγές δεν αναμένεται να φτάσουν σε μεγάλο αριθμό. Όχι τόσο λόγω φόβου να μην την... πάθει από τους Γεωργιανούς αλλά, κυρίως, επειδή οι παίκτες που προορίζονται να αγωνιστούν στους κομβικούς αγώνες του τρίτου γύρου είναι καλό να πάρουν άλλο ένα ματς στα πόδια τους, κάτι που σε αυτό το στάδιο της σεζόν βοηθά ιδιαιτέρως.

Η διαιτητική ομάδα, που ορίστηκε από την UEFA, στον αγώνα της Πέμπτης κατάγεται από την Ουκρανία, με τον Κλιμ Ζαμπρόντα να σφυρίζει την αναμέτρηση.