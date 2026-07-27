Ξεπέρασε τα 5000 διαρκείας ο Απόλλωνας - Η προπώληση για Ντίλα Γκόρι

Σύμφωνα με την ενημέρωση από πλευράς Απόλλωνα, τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν διατεθεί έχουν ξεπεράσει τις 5000.

Ο επόμενος στόχος που έχει τεθεί είναι τα 6000 εισιτήρια διαρκείας.

Από εκεί και πέρα, σε ότι έχει να κάνει με τον επαναληπτικό με την Ντίλα Γκόρι, έχουν πωληθεί μεμονομένα 1000 εισιτήρια.

Αυτός ο αριθμός αναμένεται να ανέβει μέχρι και την ώρα διεξαγωγής της πρώτης ευρωπαϊκής αναμέτρησης του Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα».