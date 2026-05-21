Φροντίζει να είναι δυνατός και του χρόνου

Στον Απόλλωνα η αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο εξελίχθηκε ιδανικά, φέρνοντας την ομάδα στα ψηλότερα δώματα της βαθμολογίας, με την ελπίδα η χρονιά να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο και δη με την κατάκτηση του κυπέλλου. Εν αναμονή του τελικού της 29ης Μαΐου, απέναντι στην Πάφο FC, στην ομάδα της Λεμεσού κοιτάζουν και τη διαμόρφωση του ρόστερ για τη νέα χρονιά.

Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται κινήσεις για διατήρηση των σημαντικών ποδοσφαιριστών του υφιστάμενου δυναμικού, ώστε με κάποιες προσθήκες να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο. Τέτοιος ποδοσφαιριστής είναι και ο Γκαετάν Βάισμπεκ, για τον οποίο χθες το απόγευμα εκδόθηκε σχετικό φιρμάνι για την ανανέωση της συνεργασίας μέχρι το 2029. Υπογραφή έβαλε και ο Γιόζεφ Κβίντα μέχρι το 2030, ενώ θετική εξέλιξη είχε και το θέμα με τον Κουν. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται και η παραμονή του προπονητή των γαλάζιων, Ερνάν Λοσάδα.

Ο Αργεντινός τον Δεκέμβριο είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, με την προοπτική για επέκτασή του και τη νέα σεζόν. Με βάση τα αποτελέσματα, μέχρις στιγμής, κέρδισε με το σπαθί του την παραμονή στον πάγκο και τη νέα χρονιά, κατά την οποία θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει με την ομάδα από την αρχή.