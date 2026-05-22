ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κρέμασε» τα παπούτσια του ο Αθπιλικουέτα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Κρέμασε» τα παπούτσια του ο Αθπιλικουέτα

Ανακοίνωσε την απόφαση του

Τίτλους τέλους σε μία πλούσια καριέρα έβαλε ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα, ανακοινώνοντας μέσω των social media την απόφασή του. Ο 36χρονος πολυσύνθετος αμυντικός γνωστοποίησε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Οσασούνα Β το 2006 και ένα χρόνο μετά προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα, ενώ το 2010 μετακινήθηκε στη Μαρσέιγ. Το 2012 πήγε στην Τσέλσι, όπου πέρασε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του. Στις έντεκα σεζόν του στο Λονδίνο κατέκτησε μεταξύ άλλων ένα Champions League (2020-21) και δύο πρωταθλήματα (2014-15, 2016-17) και άλλα τόσα Europa League (2012-13, 2018-19). Έκανε 508 εμφανίσεις με 17 γκολ και 51 ασίστ. Έπαιξε δύο σεζόν στην Ατλέτικο Μαδρίτης (2023-25), ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Σεβίλλη, φορώντας 16 φορές τη φανέλα της τη σεζόν 2025-26.

«Αγαπητό ποδόσφαιρο, Σήμερα, θέλω να μοιραστώ μαζί σου ότι αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Μετά από τόσα πολλά χρόνια που έζησα το όνειρό μου, νιώθω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου.

Ειλικρινά, παρόλο που προετοιμαζόμουν γι’ αυτή τη στιγμή, δυσκολεύτηκα να γράψω αυτή την επιστολή. Μετά από 20 σεζόν, πολλοί άνθρωποι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Όταν κλότσησα πρώτη φορά μια μπάλα ως παιδί στην Πάμπλονα με τους συμμαθητές μου, δεν φαντάστηκα ποτέ το εκπληκτικό ταξίδι που με περίμενε. Είμαι ευγνώμων για κάθε στιγμή: τις νίκες, τις δύσκολες ήττες, τις προκλήσεις, και πάνω απ’ όλα, τους ανθρώπους που γνώρισα και τις φιλίες που έφτιαξα στον δρόμο.

Στους συμπαίκτες μου, στους προπονητές μου, και σε κάθε μέλος του προσωπικού σε όλους τους συλλόγους που είχα την τύχη να ανήκω, σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε να μεγαλώνω ως άνθρωπος και ως παίκτης κάθε μέρα. Το να φοράω τις φανέλες της Οσασούνα, της Μαρσέιγ, της Τσέλσι, της Ατλέτικο Μαδρίτης, της Σεβίλλης, και να εκπροσωπώ τη χώρα μου στα μεγαλύτερα στάδια ήταν πραγματική τιμή. Κάθε στιγμή είχε τόση σημασία για μένα…», αναφέρει στο μήνυμά του.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη