Εκεί όπου θέλει να διαπρέψει

Βαθμολογικά, για τον Απόλλωνα θα ήταν ευχής έργο να πάρει ένα αποτέλεσμα καλύτερο από την ΑΕΚ

Στο στάδιο όπου σε μία εβδομάδα ακριβώς από σήμερα θέλει να στήσει μεγάλο πάρτι, ο Απόλλωνας ολοκληρώνει την πορεία του στο πρωτάθλημα. Αναμφίβολα η σημερινή (17:30) αναμέτρηση στο ΓΣΠ, απέναντι στην πρωταθλήτρια Ομόνοια, προσφέρεται για ενδεχόμενες τελευταίες δοκιμές που θέλει να κάνει ο τεχνικός της ομάδας, Ερνάν Λοσάδα, ενόψει του τελικού της 29ης Μαΐου κόντρα στην Πάφος FC.

Βαθμολογικά, για τον Απόλλωνα θα ήταν ευχής έργο να πάρει ένα αποτέλεσμα καλύτερο από την ΑΕΚ –που την ίδια ώρα αγωνίζεται με αντίπαλο τον Άρη- ώστε να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Φυσικά, είτε δεύτερος είτε τρίτος, δεν αλλάζει το ευρωπαϊκό εισιτήριο (δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League), το οποίο θα αναβαθμιστεί μόνο με κατάκτηση του κυπέλλου, αφού σε αυτή την περίπτωση θα ξεκινήσει την πορεία του από το Europa League.

**Σημειώνεται ότι η κατάκτηση του Europa League της σεζόν 2025/26 από την Άστον Βίλα ευνοεί όποια από τις Απόλλωνα και Πάφος FC κατακτήσει το κύπελλο, καθώς –με δεδομένη την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου για την Άστον Βίλα και μέσω της Premier League– από τις ανακατανομές των θέσεων, η κυπελλούχος Κύπρου θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο αντί από τον πρώτο.

