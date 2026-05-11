Αντίστροφη μέτρηση για τα μαγικά χαρτιάκια

Στον Απόλλωνα ζουν και αναπνέουν για τον τελικό κυπέλλου απέναντι στην Πάφος FC, που είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 29 Μαΐου στο ΓΣΠ (19:00). Σύμφωνα με ανακοίνωση των κυανοολεύκων η προπώληση των εισιτηρίων θα αρχίσει την ερχόμενη Τετάρτη. Αναλυτικά η ανακοίνωση της διοίκησης του Απόλλωνα:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη (13/05, 10:00) αρχίζει η προπώληση εισιτηρίων για τον Τελικό Κυπέλλου Coca-Cola με αντίπαλο την Πάφο, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 19:00 στο στάδιο ΓΣΠ.

Οι φίλοι της ομάδας μας θα καταλάβουν το κάτω διάζωμα της Δυτικής κερκίδας και το Νότιο πέταλο του σταδίου.

Η προπώληση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τα Apollon Official Store στην οδό Γλάδστωνος 69 και στο στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ» και θα χωριστεί σε δύο φάσεις ως κάτωθι:

Πρώτη Φάση – Τετάρτη (13/05, 10:00)

Προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίου μόνο για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Ο κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας μπορεί να εξασφαλίσει μόνο το δικό του εισιτήριο.

Δεύτερη Φάση – Τετάρτη (20/05, 10:00)

Έναρξη ελεύθερης προπώλησης για όλο το φίλαθλο κοινό.

Επισημαίνεται ότι ταξιθεσία θα ισχύει αυστηρά μόνο στη Δυτική εξέδρα.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα πακέτα εισιτηρίων περιλαμβάνουν το εισιτήριο του αγώνα και αναμνηστική φανέλα του Τελικού Κυπέλλου.

-Γενική είσοδος: €50

-Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας: €40

-Παιδικό εισιτήριο: €20

Σημειώνεται ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός παιδικών εισιτηρίων.

Ωράριο Apollon Official Store (Γλάδστωνος):

Τετάρτη: 09:00-18:00

Πέμπτη: 09:00-18:00

Παρασκευή: 09:00-18:00

Σάββατο: 09:00-14:30

Ωράριο Apollon Official Store (Κολόσσι):

Τετάρτη: 09:00-17:00

Πέμπτη: 09:00-17:00

Παρασκευή: 09:00-17:00

Σάββατο: 09:00-14:30

Διευκρινίσεις

Για την έκδοση εισιτηρίου απαιτείται Κάρτα Φιλάθλου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η έκδοση της Κάρτας Φιλάθλου μπορεί να γίνει και διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου: https://fancard.cy/auth/login

Απαραίτητη προϋπόθεση για αγορά εισιτηρίου στην πρώτη φάση αποτελεί η προσκόμιση της κάρτας διαρκείας.

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση δικαιώματος αγοράς εισιτηρίου διαρκείας σε άλλο φίλαθλο.

Για την αγορά παιδικού εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η επίδειξη πολιτικής ταυτότητας

Προτεραιότητα στην αγορά παιδικών εισιτηρίων θα έχουν οι κάτοχοι παιδικών εισιτηρίων διαρκείας

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα εισιτήρια, επικοινωνήστε με το Apollon Official Store στο 25 351954 και στο 25746805.