ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντίστροφη μέτρηση για τα μαγικά χαρτιάκια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αντίστροφη μέτρηση για τα μαγικά χαρτιάκια

Αρχίζει η προπώληση των εισιτησίων για το μεγάλο ραντεβού.

Στον Απόλλωνα ζουν και αναπνέουν για τον τελικό κυπέλλου απέναντι στην Πάφος FC, που είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 29 Μαΐου στο ΓΣΠ (19:00). Σύμφωνα με ανακοίνωση των κυανοολεύκων η προπώληση των εισιτηρίων θα αρχίσει την ερχόμενη Τετάρτη. Αναλυτικά η ανακοίνωση της διοίκησης του Απόλλωνα:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη (13/05, 10:00) αρχίζει η προπώληση εισιτηρίων για τον Τελικό Κυπέλλου Coca-Cola με αντίπαλο την Πάφο, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 19:00 στο στάδιο ΓΣΠ.

Οι φίλοι της ομάδας μας θα καταλάβουν το κάτω διάζωμα της Δυτικής κερκίδας και το Νότιο πέταλο του σταδίου.

Η προπώληση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τα Apollon Official Store στην οδό Γλάδστωνος 69 και στο στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ» και θα χωριστεί σε δύο φάσεις ως κάτωθι:

Πρώτη Φάση – Τετάρτη (13/05, 10:00)

Προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίου μόνο για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Ο κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας μπορεί να εξασφαλίσει μόνο το δικό του εισιτήριο.

Δεύτερη Φάση – Τετάρτη (20/05, 10:00)

Έναρξη ελεύθερης προπώλησης για όλο το φίλαθλο κοινό.

Επισημαίνεται ότι ταξιθεσία θα ισχύει αυστηρά μόνο στη Δυτική εξέδρα.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα πακέτα εισιτηρίων περιλαμβάνουν το εισιτήριο του αγώνα και αναμνηστική φανέλα του Τελικού Κυπέλλου.

-Γενική είσοδος: €50

-Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας: €40

-Παιδικό εισιτήριο: €20

Σημειώνεται ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός παιδικών εισιτηρίων.

Ωράριο Apollon Official Store (Γλάδστωνος):

Τετάρτη: 09:00-18:00

Πέμπτη: 09:00-18:00

Παρασκευή: 09:00-18:00

Σάββατο: 09:00-14:30

Ωράριο Apollon Official Store (Κολόσσι):

Τετάρτη: 09:00-17:00

Πέμπτη: 09:00-17:00

Παρασκευή: 09:00-17:00

Σάββατο: 09:00-14:30

Διευκρινίσεις

  • Για την έκδοση εισιτηρίου απαιτείται Κάρτα Φιλάθλου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η έκδοση της Κάρτας Φιλάθλου μπορεί να γίνει και διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου:  https://fancard.cy/auth/login
  •  Απαραίτητη προϋπόθεση για αγορά εισιτηρίου στην πρώτη φάση αποτελεί η προσκόμιση της κάρτας διαρκείας.
  • Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση δικαιώματος αγοράς εισιτηρίου διαρκείας σε άλλο φίλαθλο.
  • Για την αγορά παιδικού εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η επίδειξη πολιτικής ταυτότητας
  • Προτεραιότητα στην αγορά παιδικών εισιτηρίων θα έχουν οι κάτοχοι παιδικών εισιτηρίων διαρκείας

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα εισιτήρια, επικοινωνήστε με το Apollon Official Store στο 25 351954 και στο 25746805.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αντίστροφη μέτρηση για τα μαγικά χαρτιάκια

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επέκταση-σταθμός για Κβίντα με προσωπική σφραγίδα Κίρζη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αποχαιρετά με άλλο ένα αρνητικό ρεκόρ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ισοβαθμία και μπαράζ με νικητή τον Λεύκιο Μιλτιάδους

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η επόμενη μέρα του υποβιβασμού είναι πάρα πολύ δύσκολη

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Με τη συνδρομή του ΚΟΑ η αναβάθμιση των υποδομών σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μάστρε μας, σε ευχαριστούμε…

Απόψεις

|

Category image

100ό ματς με γκολ για τον Ροντινέι

Ελλάδα

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Επίσημη πρόταση για τον Ρεμίρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιώργος Λυσανδρίδης – Νίκος Κέττηρος: Θεραπεία για την απώλεια χρήσης περιουσίας και άλυτα προσφυγικά ζητήματα

Category image

Ν.Ο. Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ στον τελικό της υδατοσφαίρισης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τυχεροί όσοι βρήκαν τον Δημήτρη Δημητρίου στον δρόμο τους

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κρατάει την πρόοδο και συνεχίζει!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΠΑΣΠ: «Έφυγε» ένας συνεπής υπηρέτης της αλήθειας και της αλληλεγγύης, ο Δημήτρης Δημητρίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο πρωταθλητής στο γήπεδο και ο πρωταθλητής της ζωής

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη