Λοσάδα: «Στην αρχή ήταν επιτυχία το ότι μπήκαμε εξάδα, εκπληκτικό αυτό που έγινε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα μετά τη νίκη της ομάδας του επί του ΑΠΟΕΛ χάρη στην οποία οι γαλάζιοι εξασφάλισαν και μαθηματικά το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

«Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που επιτέλους έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια σε αυτό το γήπεδο. Αυτός ήταν ένας από τους στόχους όταν ήρθαμε τον Δεκέμβρη και η ομάδα ήταν στην έκτη θέση ισόβαθμη με την έβδομη ΑΕΛ. Στην αρχή ακόμη και το ότι μπήκαμε εξάδα ήταν επιτυχία. Ήταν εκπληκτικό αυτό που έγινε, το πώς δουλέψαμε σαν ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα γίναμε οικογένεια και είανι δύσκολο να νικήσεις μια οικογένεια. Θα παλέψουμε δύο παιχνίδια για να τελειώσουμε όσο πιο ψηλά και φυσικά έχουμε τον δεύτερο στόχο που είναι ο τελικός κυπέλλου στις 29 του Μάη. Δεν έχω άλλα σχόλια, κάτι να πω για το παιχνίδι. Οι παίκτες αξίζουν ένα διάλειμμα να ξεκουραστούν και να επιστρέψουμε την Τετάρτη για να δουλέψουμε με τον Άρη. Συγχαρητήρια σε όσους είναι εδώ και υποστηρίζουν τον Απόλλωνα».