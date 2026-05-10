Λοσάδα: «Στην αρχή ήταν επιτυχία το ότι μπήκαμε εξάδα, εκπληκτικό αυτό που έγινε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα μετά τη νίκη της ομάδας του επί του ΑΠΟΕΛ χάρη στην οποία οι γαλάζιοι εξασφάλισαν και μαθηματικά το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

«Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που επιτέλους έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια σε αυτό το γήπεδο. Αυτός ήταν ένας από τους στόχους όταν ήρθαμε τον Δεκέμβρη και η ομάδα ήταν στην έκτη θέση ισόβαθμη με την έβδομη ΑΕΛ. Στην αρχή ακόμη και το ότι μπήκαμε εξάδα ήταν επιτυχία. Ήταν εκπληκτικό αυτό που έγινε, το πώς δουλέψαμε σαν ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα γίναμε οικογένεια και είανι δύσκολο να νικήσεις μια οικογένεια. Θα παλέψουμε δύο παιχνίδια για να τελειώσουμε όσο πιο ψηλά και φυσικά έχουμε τον δεύτερο στόχο που είναι ο τελικός κυπέλλου στις 29 του Μάη. Δεν έχω άλλα σχόλια, κάτι να πω για το παιχνίδι. Οι παίκτες αξίζουν ένα διάλειμμα να ξεκουραστούν και να επιστρέψουμε την Τετάρτη για να δουλέψουμε με τον Άρη. Συγχαρητήρια σε όσους είναι εδώ και υποστηρίζουν τον Απόλλωνα».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

