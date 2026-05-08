ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάλεσμα από τον Απόλλωνα για «την τελευταία ευκαιρία»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κάλεσμα από τον Απόλλωνα για «την τελευταία ευκαιρία»

Ανάρτηση από την ομάδα της Λεμεσού

Ο Απόλλωνας μέσω ανάρτησης καλεί τον κόσμο του να δώσει δυναμικό παρών στο ντέρμπι της Κυριακής (10/05) με τον ΑΠΟΕΛ, ώστε να σπρώξει τους παίκτες στην… Ευρώπη.

Αναλυτικά: «Η παρουσία του κόσμου στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα με την Πάφο δεν ήταν η αναμενόμενη. Υπάρχει απόλυτη κατανόηση για την απαιτητική περίοδο και τους συνεχόμενους αγώνες, όμως ο αγώνας της Κυριακής αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τον κόσμο μας να σταθεί στο πλευρό της ομάδας σε εντός έδρας παιχνίδι πριν από τον μεγάλο τελικό Κυπέλλου.

Η μεθεπόμενη εντός έδρας αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και γι’ αυτό η παρουσία και η στήριξη του κόσμου αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η ομάδα χρειάζεται τη φωνή, την ενέργεια και τον παλμό της εξέδρας. Όπως αποδείχθηκε πολλές φορές φέτος, όταν ο Απόλλωνας και ο κόσμος του πορεύονται μαζί, δημιουργούν μια δύναμη πραγματικά ξεχωριστή.

Την Κυριακή γεμίζουμε το γήπεδο και στηρίζουμε την ομάδα μας όλοι μαζι».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τέλος η σεζόν και για Γκομίς

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Έχουμε την ευκαιρία για το Champions League αν είμαστε αρκετά καλοί - Είναι συναρπαστικό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συγχαρητήρια στο φούτσαλ με… υποσημείωση «με αυτόν τον συνδυασμό ο ΑΠΟΕΛ, μπορεί να κάνει θαύματα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Είναι... «ακόμα πεινασμένοι» στην Ομόνοια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΚΟΚ τίμησε τη διαδρομή του FIBA EuroBasket 2025 μέσα από το ντοκιμαντέρ «EuroBasket 2025 Λεμεσός: Η Διαδρομή

Κύπρος

|

Category image

Κάλεσμα από τον Απόλλωνα για «την τελευταία ευκαιρία»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η Sabbianco Ανόρθωση πάει για το τέλος και ο Παρνασσός για την ελπίδα

Χαντμπολ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Παναθηναϊκός-Βαλένθια

EUROLEAGUE

|

Category image

«Έχουν παγοποιηθεί τα πάντα που αφορούν στον προγραμματισμό του Απόλλωνα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συνεργασία ΚΟΠ, ΟΗΕ και Υπηρεσίας Ασύλου για ασυνόδευτα παιδιά και πρόσφυγες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Πάλι ρήξη χιαστού ο Γιαζίτσι

Ελλάδα

|

Category image

Ο Λουίς Ενρίκε παρέθεσε δείπνο στους παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν και δεν πήγε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το… ξεκόβουν για Λαΐφη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξόφλησε τον Γαλανόπουλο ο ΑΠΟΕΛ – Η επίσημη θέση για Μαρκίνιος και Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάρθηκε η απόφαση για Μάριτς στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη