Κάλεσμα από τον Απόλλωνα για «την τελευταία ευκαιρία»

Ο Απόλλωνας μέσω ανάρτησης καλεί τον κόσμο του να δώσει δυναμικό παρών στο ντέρμπι της Κυριακής (10/05) με τον ΑΠΟΕΛ, ώστε να σπρώξει τους παίκτες στην… Ευρώπη.

Αναλυτικά: «Η παρουσία του κόσμου στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα με την Πάφο δεν ήταν η αναμενόμενη. Υπάρχει απόλυτη κατανόηση για την απαιτητική περίοδο και τους συνεχόμενους αγώνες, όμως ο αγώνας της Κυριακής αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τον κόσμο μας να σταθεί στο πλευρό της ομάδας σε εντός έδρας παιχνίδι πριν από τον μεγάλο τελικό Κυπέλλου.

Η μεθεπόμενη εντός έδρας αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και γι’ αυτό η παρουσία και η στήριξη του κόσμου αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η ομάδα χρειάζεται τη φωνή, την ενέργεια και τον παλμό της εξέδρας. Όπως αποδείχθηκε πολλές φορές φέτος, όταν ο Απόλλωνας και ο κόσμος του πορεύονται μαζί, δημιουργούν μια δύναμη πραγματικά ξεχωριστή.

Την Κυριακή γεμίζουμε το γήπεδο και στηρίζουμε την ομάδα μας όλοι μαζι».